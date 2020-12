Hagen: Gemeine Trickbetrüger nehmen eine 90-Jährige aus

Volmetal. Eine 90-jährige Frau aus Hagen-Dahl ist Opfer von Trickbetrügern geworden. Hier die Details der hinterhältigen Masche.

Trickbetrüger haben in Volmetal eine Senioren um einen hohen Geldbetrag erleichtert.

Bereits am 1. Dezember meldeten sich die Täter das erste mal bei ihrem bereits 90-jährigen Opfer. Sie gaben vor, dass die Dahlerin 40.000 Euro bei einer Fernsehlotterie gewonnen habe. Als Sicherheit für die Übergabe des Geldes überredeten die Gauner die Frau über mehrere Tage, Gutscheincodes zu kaufen. Dazu nannten sie Geschäfte, in denen sie die Karten erwerben konnte. So investierte die 90-Jährige mehr als 10.000 Euro und gab die Codes an die Anrufer durch. Erst als sie einem Bekannten von dem vermeintlichen Gewinn erzählte, flog der Schwindel auf.

Jetzt hat die Hagener Kripo den Fall übernommen. Die Polizei rät vor dem Hintergrund dieses Falls: Gehen Sie keinesfalls auf Gewinnanrufe am Telefon ein und beenden Sie das Gespräch. Insbesondere wenn der Anrufer Sie unter einem Vorwand dazu auffordern, Gutscheincodes zu kaufen und deren Ziffern durchzugeben, handelt es sich um einen Betrugsversuch.