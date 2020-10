Die Polizei Hagen fahndet nach einem Mann, der in einer Spielhalle einem 51-Jährigen ins Gesicht geschlagen hat.

Polizei Hagen: Gast in Spielhalle mit Faust ins Gesicht geschlagen

Hagen. Er wollte nur helfen, dann kassierte er einen Faustschlag: Ein 51-Jähriger ist in einer Spielhalle in Haspe niedergeschlagen worden.

Ein 51-Jähriger ist am frühen Sonntagmorgen in einer Spielhalle in Haspe geschlagen worden, nachdem er eine Angestellte unterstützt hatte.

Die Frau hatte beabsichtig die Spielhalle ein paar Minuten früher zu schließen, um ihren Bus noch zu bekommen. Damit waren die letzten Besucher nicht einverstanden. Sie ignorierten die Bitte der Frau, die Halle zu verlassen. Der Hagener unterstützte die Angestellte bei der Aufforderung und sprach die verbliebenen vier Gäste an. Plötzlich wurde der 51-Jährige durch einen Unbekannten mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Er verletzte sich leicht.

Polizei Hagen fahndet nach ca. 40 Jahre altem Täter

Der unbekannte Tatverdächtige war nach Angaben des Mannes ca. 40 Jahre alt, ungefähr 1,85 bis 1,88 Meter groß, schlank, er hatte kurze schwarze Haare und einen gepflegten und einen kurzen Vollbart. Die Polizei bittet um Hinweise durch Zeugen. Sie können sich unter der Rufnummer 02331/9862066 melden.