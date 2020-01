Hagen: Frau von Auto erfasst und zu Boden geschleudert

Die Polizei Hagen nimmt am Montagabend einen Unfall auf. Eine Frau wird von einem Pkw erfasst.

Hagen. Eine Frau ist am Montagabend von einem Auto erfasst und zu Boden geschleudert worden. Der Fahrer hatte sie offenbar übersehen.

Eine Frau ist in der Hagener Innenstadt am Montagabend gegen 22.30 Uhr von einem Auto erfasst und zu Boden geschleudert worden. Der Unfall ereignete sich an im Einmündungsbereich Buscheystraße/Bergischer Ring.

Ein 58-jähriger Mann war mit seinem Ford auf der Buscheystraße unterwegs und wollte nach links auf den Bergischen Ring abbiegen. Dabei übersah er am Fußgängerüberweg eine 36-jährige Frau, die die Straße überqueren wollte.

Auto trifft Fußgängerin an der Hüfte

Das Auto traf die Frau an der Hüfte. Das Unfallopfer fiel zu Boden und verletzte sich dabei leicht. Eine Streifenwagenbesatzung bemerkte den Vorfall und nahm den Unfall auf. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich.