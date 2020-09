Die Hagener Feuerwehr ist am Freitagabend zu einem Brand nahe der Berliner Allee in Hohenlimburg ausgerückt.

Blaulicht Hagen: Feuerwehr rückt zu Brand an Waldhütte aus

Hohenlimburg . Ein aufmerksamer Bürger beobachtet Feuerschein im Waldgebiet in Hohenlimburg. Dort brannte eine Waldhütte.

Am Freitagabend ist es zum Brand einer Waldhütte in der Berliner Allee in Hohenlimburg gekommen. Gegen 22.45 Uhr hatte sich ein aufmerksamer Bürger bei der Polizei und Feuerwehr gemeldet.

Feuerschein aus dem Fenster gesehen

Die Einsatzkräfte rückten nach Hohenlimburg aus. Foto: Feuerwehr Hagen

Von seiner Wohnung in nördlicher Richtung hatte der Bürger einen Feuerschein im Wald beobachtet.

Die über die Berliner Allee anfahrenden Einsatzkräfte bemerkten dazu noch Rauch: Im dortigen Waldgebiet brannte eine Waldhütte.

Gegen 1.30 Uhr war der Brand dann durch die Einsatzkräfte gelöscht. Eine Brandwache der Feuerwehr blieb vor Ort, um weitere Glutnester auszuschließen.

Kripo ermittelt

Da die Ursache des Brandes in dem Waldgebiet noch unklar ist, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.