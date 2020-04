Hagen: Feuer in der JVA - Häftling und vier Wächter verletzt

Hagen. Im Hagener Gefängnis hat es in der Nacht einen Brand gegeben. Dabei wurden vier Wächter und ein Häftling verletzt. Die Ursache ist noch unklar.

Bei einem Feuer in einer Zelle der Justizvollzugsanstalt Hagen sind ein Häftling und vier Justizbedienstete verletzt worden. Die Wächter hatten den Brand nach Mitternacht bemerkt und waren dem Insassen zur Hilfe gekommen, wie ein Sprecher der Polizei in Hagen am Sonntagmorgen sagte. Der Mann wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht, die JVA-Bediensteten wurden wegen Rauchgasvergiftungen behandelt.

Die Kriminalpolizei ermittele nun, ob das Feuer vorsätzlich gelegt worden sei, sagte der Sprecher. Einzelheiten zu dem genauen Hergang, der Identität des Häftlings und der Schwere seiner Verletzungen waren zunächst nicht bekannt. (dpa)