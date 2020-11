Hagen: Falschgeld-Zahler begeht vier Straftaten auf einmal

Hohenlimburg. 21. März diesen Jahres an einer Tankstelle in Hohenlimburg. Ein Mann, Typ Bodybuilder, betritt den Laden und legt eine dumme Serie hin.

Der Kunde (28), der in Hohenlimburg mit Falschgeld bezahlte, war wirklich dumm: Er fiel nicht nur mit den Blüten auf, ganz nebenbei erwischte ihn die Polizei auch noch bei vier weiteren Straftaten. Jetzt darf er im Gefängnis darüber nachdenken, dass es sich nicht lohnt, ein Jahr lang hinter Gittern zu schmoren, obendrein noch sein Auto zu verlieren – nur um 40 Euro einzusparen.

„Der kam mir gleich so komisch vor“, erinnert sich die Verkäuferin

21. März dieses Jahres, 6.30 Uhr morgens: Vor einer Tankstelle an der Elseyer Straße fährt ein VW-Passat mit EN-Kennzeichen vor. Der Fahrer, ein durchtrainierter Gevelsberger mit Oberarmen so dick wie Baumstämme, verlangt an der Kasse ein Päckchen Zigaretten und legt einen 20-Euro-Schein hin.

„Der kam mir gleich so komisch vor“, erinnert sich die Verkäuferin (51) als Zeugin vor dem Schöffengericht, „ich habe aber nicht weiter darauf geachtet.“ Es war Falschgeld.

21. März, 6.50 Uhr am selben Samstagmorgen: Der Passat-Fahrer erscheint erneut im Verkaufsraum der Tankstelle. Diesmal verlangt er eine Flasche Edel-Wodka, legt einen Zwanziger zum Bezahlen hin – wieder eine Blüte. „Der Schein sah irgendwie anders aus. Ich hab’ aber trotzdem nichts gesagt, das war mein Fehler“, so die Tankstellen-Beschäftigte.

Der Schaden, der im Jahr 2019 in Deutschland durch Falschgeld entstanden ist, beläuft sich auf 3,4 Millionen Euro. Foto: Jens Wolf / dpa

Auf der Rückseite steht des falschen Geldscheins steht „Copyright“

Kaum war der Kunde mit der Bodybuilder-Figur wieder weg, wandte sich die Verkäuferin ihrer Kollegin zu und zeigte ihr die beiden merkwürdigen Scheine: „Schau mal, die fühlen sich so komisch an.“ Als diese die beiden Zwanziger umdrehte, stand auf der Rückseite „Copyright“ drauf. Ein Fall für die Polizei.

Die hatte den Muskelpaket-Mann auf den Bildern aus der Überwachungskamera schnell ermittelt: Ein alter „Kriminal-Kunde“ mit exakt zwanzig Vorstrafen. Gefährliche Körperverletzungen, Sachbeschädigungen und – ganz besonders auffällig – siebenmal Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Zuletzt war der gelernte Monteur aufgefallen, als er mit Kokain im Blut und einem geklauten Führerschein mit einem Porsche durch Wehringhausen raste. Auch an dem Wochenende, als der Angeklagte an der besagten Hohenlimburger Tankstelle im VW-Passat vorfuhr, um dort mit den Blüten einzukaufen, besaß er keine Fahrerlaubnis.

Gleich sechs Straftaten begangen und dabei auch noch erwischt worden

Und so waren dann für die Ermittler gleich sechs Straftaten auf den Bildern­ der Überwachungskameras zu erkennen: Zweimal das „Inverkehrbringen von Falschgeld“ und viermal „Fahren ohne Fahrerlaubnis“. Denn jede einzelne Fahrt, zur Tankstelle hin und wieder zurück, gilt als eigenständige Tat.

Das Schöffengericht verhängte ein Jahr Gefängnis ohne Bewährung gegen den 28-Jährigen und behielt den Angeklagten gleich in Haft. Sein Auto ist er ebenfalls los: Der VW-Passat wurde vom Gericht als Tatwerkzeug eingezogen.

„Denn das ist das Fahrzeug, mit dem Sie beharrlich Straftaten begangen haben“, so Amtsrichter Christian Dembowski zum Angeklagten.