Hagen-Mitte. Ein Fahrradfahrer hat in Hagen in der Zehlendorfer Straße einen Unfall verursacht.

Hagen: Fahrradfahrer verursacht Unfall

Ein 33-jähriger Fahrradfahrer hat am Dienstagnachmittag gegen 14.15 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Zehlendorfer Straße verursacht. Der Mann war mit seinem Rad vom Märkischen Ring nach rechts in die Zehlendorfer Straße abgebogen und hatte sich dann zwischen den an einer roten Ampel wartenden Autos in Richtung Funckepark hindurchschlängeln wollen. Dabei verlor er auf regennasser Fahrbahn das Gleichgewicht, überschlug sich und stieß dabei mit einem stehenden Seat Ibiza einer 54-Jährigen zusammen.

Die Polizei nahm den Unfall auf. Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten Mann in ein Krankenhaus. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 700 Euro.