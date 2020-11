Hagen-Eppenhausen: Neuer Penny-Markt und neue Kita

Den Mitarbeitern wird ein Stein vom Herzen fallen, denn sie warten seit Jahren auf die Modernisierung des Ladens. Jetzt gibt’s einen richtig großen Wurf: Das Gebäude, in dem sich der „Penny-Markt­ am Remberg“ befindet, wird abgerissen. An gleicher Stelle entsteht ein Neubau mit Penny-Discounter­ im Erdgeschoss und einer Kindertagesstätte im Obergeschoss.

Eigentümer des Gebäudekomplexes an der Eppenhauser­ Straße 18 ist das Unternehmen „A+H Bauträger- und Verwaltungsgesellschaft“. Geschäftsführer­ Holger Jüngst bestätigt auf Nachfrage unserer Zeitung, dass der Bauantrag für den Neubau erst kürzlich beim Bauamt eingereicht worden sei.

„Mit dem Abriss des Hauses starten wir dann so schnell wie möglich“, sagt Jüngst. https://www.wp.de/staedte/hagen/kita-an-eppenhauser-strasse-geplant-id213668435.html

Zum Hintergrund: Schon seit Jahren schaut sich der Caritasverband nach einem neuen Standort für seine Kindertagesstätte Sankt Engelbert an der Rembergstraße 31 um. „Der Brandschutz entspricht nicht mehr dem heutigen Standard“, sagt Bernadette Rupa, Vorstandsvorsitzende der Caritas Hagen. Zwar seien die neuen Auflagen wie z. B. ein zweiter Rettungsweg so gut es ging umgesetzt worden, doch es handele sich eben nur um ein Provisorium. Fest stand von Anfang an, dass der neue Kita-Standort innenstadtnah und möglichst nahe am Remberg sein soll. „Der Fachbereich Jugend und Soziales hat uns bei unserer Suche unterstützt und so kam der Kontakt zum Bauträger A+H zustande“, erklärt Rupa.

Bernadette Rupa, Vorstandsvorsitzende des Caritasverbands Hagen, freut sich auf den Umzug. Foto: Michael Kleinrensing

Dachterrassen statt Außengelände

90 Kinder im Alter von vier Monaten bis sechs Jahren werden also, wenn alles glatt läuft, ab August 2022 die neue Kita über dem neu gebauten Penny-Markt besuchen. „Anstelle eines Außengeländes haben wir künftig mehrere Dachterrassen, auf denen die Kinder spielen können“, sagt Bernadette Rupa begeistert, „das ist schon etwas Besonderes.“ Zumal der bisherige Außenbereich der Sankt-Engelbert-Kita sehr klein sei.

Die neue Einrichtung wird komplett barrierefrei gestaltet, es werden ein Aufzug und breite Türen eingebaut, außerdem haptische Orientierungspunkte für sehbehinderte oder blinde Kinder angebracht. „Integration wird bei uns großgeschrieben“, unterstreicht die Vorstandsvorsitzende.

Die Caritas mietet die Räumlichkeiten vom Eigentümer A+H, „wir sind die Betreiber der Kita“, erklärt Rupa.

Auch am neuen Standort wird es fünf Gruppen, eingeteilt je nach Altersklasse der Kinder, geben. Neben Gruppenräumen gibt es Schlafräume für jüngere Kinder und eine Verteilerküche­. Wie bisher wird ein Caterer das Mittagessen liefern.

900 Quadratmeter Verkaufsfläche

Und wie wird der neue Penny-Discounter künftig aussehen? „Der neue Laden wird eine Verkaufsfläche von 900 Quadratmetern haben“, teilt Jonas Mitteldorf, Assistent Penny-Regionalleitung West, auf Nachfrage mit. Und A+H-Geschäftsführer Holger Jüngst konkretisiert: „Künftig wird es nur noch einen Eingang und zwar von hinten, also vom Parkplatz aus, in den zeitgemäßen Laden geben. Auch die komplette Außenanlage werden wir neu gestalten.“ Solange er denken­ könne, sagt Jüngst, befände sich der bisherige Penny-Markt in dem Gebäude, „das Haus ist seit Ewigkeiten ein fester Handelsstandort für das gesamte Viertel.“