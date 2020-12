Hagen: Ein Weihnachtsgeschenk für jedes „Drachenherz“-Kind

Hagen. Das Hagener Drachenherz-Projekt unterstützt Kinder aus Suchtfamilien. Da es 2020 keine Weihnachtsfeier geben darf, hat das Team eine andere Idee.

In diesem Jahr ist alles anders - auch beim Projekt Drachenherz des Blauen Kreuzes. Maike Hammer erinnert sich gern an die Weihnachtszeit 2019 zurück. Die Koordinatorin erzählt mit Freude in der Stimme, dass sie im letzten Jahr einen gemütlichen Weihnachtsnachmittag mit den Gruppenteilnehmern verbracht hat, sprich, sich mit den Teilnehmern aus der Kinder- und der Jugendgruppe an einem speziellen Tag für ein paar gesellige Stunden getroffen hat. Die Rede ist von jungen Menschen, die in Suchtfamilien - größtenteils Alkoholikerfamilien - aufwachsen und die Hilfe und offene Ohren bei den Drachenherz-Treffen finden.

Sonst Weihnachtsfeier mit Kindern und einigen Eltern

„Im letzten Jahr haben nicht nur die betroffenen Kinder und Jugendlichen, sondern auch viele der Eltern und Geschwister an der Weihnachtsfeier teilgenommen“, unterstreicht Maike Hammer ihr Bestreben, nach Möglichkeit die Familien in das Hagener Hilfsprojekt mit einzubeziehen.

„Aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen kann unsere Weihnachtsfeier nicht stattfinden", bedauert die Koordinatorin, „trotzdem werden wir jedem Kind ein Weihnachtsgeschenk zukommen lassen."

Dazu verschickt das Drachenherz-Team ein Anschreiben samt frankiertem Rückumschlag an jedes Kind, so dass jedes Mädchen und jeder Junge dann Maike Hammer einen Wunschzettel zukommen lassen kann.

Die Geschenke können einen Wert von 25 Euro haben, „wir besorgen dann zeitnah die Weihnachtspräsente, egal, ob Puppen, Spiele oder Sachen für den Sport. Und auch jedes Geschwisterkind wird eine Kleinigkeit von uns erhalten“, verspricht die Koordinatorin.

Gruppentreffen finden derzeit nicht statt

Überhaupt versuche man, die sonst ja eher heimelige Adventszeit den oftmals in sozialer Isolation lebenden jungen Menschen einigermaßen erträglich zu gestalten.

„Da unsere Gruppen-Treffen zur Zeit ja nicht stattfinden können, versuchen wir auf anderem Weg, in Kontakt zu bleiben“, unterstreicht Maike Hammer. So habe es schon einige Einzeltreffen in Form von Spaziergängen gegeben. „Und die Jugendgruppe hat sich einmal zu einem Online-Treffen verabredet. Gemeinsam haben wir ,Die Montagsmaler’ gespielt. Das war für die oftmals traumatisierten Jugendlichen mal eine schöne Ablenkung und Abwechslung vom meist schweren Alltag.“

„Drachenherz“ ist ein Angebot des Blauen Kreuzes In Hagen leben etwa 8000 Kinder und Jugendliche , deren Eltern psychisch oder suchtkrank sind, in den meisten Fällen geht es um Alkoholismus. Das Projekt Drachenherz, ein Angebot des Blauen Kreuz Diakoniewerks , richtet sich genau an jene junge Menschen, die schuldlos in ihren Familien nur eingeschränkte Entwicklungsbedingungen vorfinden. Die Gruppentreffen für betroffene Kinder und Jugendliche finden im Falkenroth-Haus in der Voerder Straße in Haspe statt. Die Drachenherz-Kindergruppe trifft sich jeweils dienstags von 15.30 bis 17 Uhr in Haspe. Angesprochen sind Jungen und Mädchen zwischen acht und zwölf Jahren. Die Drachenherz-Jugendgruppe (junge Leute zwischen 13 und 17 Jahren) tauschen sich jeweils mittwochs von 17 bis 18.30 Uhr untereinander und mit den Koordinatorinnen aus.

In den nächsten Tagen wollen Maike Hammer und ihre Kollegin Nadine Baukau versuchen, sich auch mit der Kindergruppe online zu verabreden.

„Leider scheitert es in vielen Familien schon an der fehlenden E-Mail Adresse. Oder es gibt keinen Internet-Zugang oder kein geeignetes Gerät“, kennen die beiden Frauen die Klippen, die die Teilnahme an solch einem Online-Treffen für manche Kinder unmöglich macht. Im Rahmen unserer diesjährigen Weihnachtsaktion, die unter dem Motto „Drachenherz - Wir machen Kinder stark“ steht, bittet die WP-Stadtredaktion die Leser, das Hagener Drachenherz-Projekt mit Spenden zu unterstützen.

Empfänger: WP-Weihnachtsaktion, Verwendungszweck: Drachenherz, Spendenkonto: DE 71 450 500 010 100 180 000