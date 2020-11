Hagen: Ein dritter SPD-Bewerber für die Bundestagskandidatur

Drei Männer für Berlin: Neben dem langjährigen Mandatsinhaber René Röspel und dem Hagener SPD-Parteichef Timo Schisanowski bewirbt sich jetzt auch noch Edmond Gashi aus dem SPD-Ortsverein Altenhagen um eine Bundestagskandidatur für die Genossen im Jahr 2021 und stellt sich somit Anfang Dezember dem Delegierten-Votum des Nominierungsparteitages.

Der 32-jährige ist Mitglied einer sechsköpfigen Patchwork-Familie, verdiente sein Geld zuletzt beim Service-Center der SPD und ist zurzeit arbeitslos. Vor fünf Jahren hat er sich den Sozialdemokraten angeschlossen und kommt inzwischen zu der Erkenntnis, dass das Bürgerbegehren für die SPD Hagen nicht mehr an erste Stelle stehe: „Genau das will ich ändern“, dankt er zugleich für Röspels langjährigen Einsatz in Berlin: „Sicherlich hätte die Sozialdemokratie in Hagen und Umgebung ohne ihn weit mehr an Zustimmung verloren.“

Gegen Rechtsruck und für Umweltschutz

Mit Sorge blickt Gashi derweil auf die jüngste politische Entwicklung, die der einst allein regierenden SPD in Hagen mit gerade einmal noch 25,5 Prozent der Stimmen herbe Verluste eingebracht habe: „Wir müssen für die Sozialdemokratie kämpfen, für diejenigen Menschen kämpfen, die nicht für sich selber kämpfen können“, möchte der Altenhagener sich auf klassische SPD-Tugenden zurückbesinnen, sich gegen den Rechtsruck in Europa stemmen und Umweltschutzthemen in den Mittelpunkt seines Wirkens rücken.

Gleichzeitig setzt er in einem Schreiben an sämtliche Hagener SPD-Mitglieder auf soziale Gerechtigkeit: „Wir müssen zurückkehren zum Willen der Durchsetzung der Chancengleichheit und beginnen, die Schere zwischen Arm und Reich zu schließen.“ Bei diesem Erneuerungsprozess, möchte Gashi auch von René Röspels Erfahrungsschatz in der Hauptstadt profitieren.