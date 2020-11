Hagen: Drachenherzprojekt hilft Kindern aus Suchtfamilien

Der junge Hagener, den wir in diesem Artikel Robin nennen, beschäftigt sich bei den Drachenherz-Gruppentreffen auch mit einem Suchtspiel in Memory-Form.

Hagen. Was Robin, der eine alkoholabhängige Mutter hatte, durchstehen musste und wie er seinen eigenen Weg gefunden hat.

In den schlimmsten Zeiten trank seine Mutter zwei Flaschen Wodka pro Tag und schmiss dazu etliche Tabletten ein. „Als gar nichts mehr ging, haben meine Geschwister und ich zu ihr gesagt ,Familie oder Alkohol - entscheide dich’“, blickt Robin (Name von der Redaktion geändert) auf damals zurück. „Damals“ liegt nun drei Jahre zurück. Seitdem besucht Robin die Jugendgruppe­ des Drachenherz-Projektes.

Die WP-Stadtredaktion unterstützt in diesem Jahr besagtes Projekt­ – ein Angebot des Blauen Kreuz Diakoniewerk. Mit dem unter dem Aktionsmotto „Drachenherz – Wir machen Kinder stark" eingenommenen Geld sollen unter anderem Ausflüge mit den Kindern und Jugendlichen, die schuldlos in Suchtfamilien groß werden und nicht selten traumatisiert sind, unternommen werden.

Aber zurück zu Robin, der durch einen Freund, der in ähnlicher Situation­ wie er selbst steckte, Kontakt­ zu Drachenherz bekam. „Die Gruppe tut mir gut“, sagt der 19-Jährige unprätentiös, „früher hab’ ich meine Probleme unverarbeitet in eine Schublade im Kopf gesteckt, heute sammel ich sie für mittwochs.“

Zur Erläuterung: Die Jugendgruppe trifft sich (in Nicht-Corona-Zeiten) mittwochs von 17 bis 18.30 Uhr im Blaukreuz-Falkenroth-Haus in Haspe. In der Voerder Straße­ 4a tauschen sich die Jugendlichen, die alle ein ähnliches Schicksal teilen, aus und besprechen ihre schwierige familiäre Lage mit den beiden Koordinatorinnen Maike Hammer und Nadine Baukau­.

Robin hat mittlerweile keinen Groll mehr auf seine Mutter, „meine Eltern­ hatten sich getrennt, sie hatte damals einfach zu viel Stress und große Angst, wie es weitergeht.“ Der 19-Jährige, der von sich selbst sagt, schnell erwachsen geworden zu sein, überlegt kurz. „Sie hat einfach ihren Kopf abgeschaltet und geschrien: ,Ihr könnt mich alle mal’.“

Unterstützung hat Robin, der zu der Zeit eine Förderschule besuchte, von seinen älteren Geschwistern bekommen. „Manchmal rastete meine Mutter im Suff so aus, dass wir die Polizei rufen mussten, um uns und sie selbst zu schützen“, sagt Robin und ergänzt: „Oft musste ich ihr helfen, wenn sie zur Toilette musste und ich musste sie ins Bett bringen. Im Laufe der Jahre wurde unsere Mutter immer kranker, hatte mehrere Bandscheibenvorfälle, einen Schlaganfall und sie wollte sich umbringen.“

Vor drei Jahren zog Robins Mutter­ dann die Reißleine, suchte und fand Hilfe beim Blauen Kreuz.

Robin hilft gerne anderen Menschen

Und Robin? Er hat heute eine eigene Wohnung und einen Job, „ich hab’ mein Leben ziemlich im Griff“, sagt er bescheiden. Derzeit arbeitet der junge Mann in einer Behindertenwerkstatt­, „dort helfe ich zum Beispiel Leuten, die im Rollstuhl sitzen.“ Er lächelt: „Dort bin ich eigentlich Mädchen für alles­, ich bin eben handwerklich recht geschickt und ich helfe gerne anderen Menschen.“

In Hagen leben etwa 8000 Kinder und Jugendliche, deren Eltern psychisch- oder suchtkrank sind. Neben der Jugendgruppe gibt es auch eine Drachenherz-Kindergruppe. Die Acht- bis zwölfjährigen treffen sich in Nicht-Corona-Zeiten dienstags zwischen 15.30 und 17 Uhr im Falkenroth-Haus des Blauen Kreuzes in der Voerder Straße 4a in Haspe.

Robins Schwester ist seit einiger Zeit seine Betreuerin, sie achtet darauf, dass er seinen Weg macht. „Der Kontakt zu unserer Mutter, die heute trocken ist, ist zum Glück viel besser als früher“, beteuert der 19-Jährige, der sich eine Woche ohne das Mittwochs-Drachenherz-Gruppentreffen kaum vorstellen kann.

Was sich Robin für seine eigene Zukunft wünscht? „Ich würde gern Landschaftsgärtner werden, das wäre mein Traumjob.“

