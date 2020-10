Hagen: Die Zahl der Corona-Toten steigt auf 12 Menschen

Die Zahl der Todesopfer ist auf 12 gestiegen in Hagen.

Hagen. Hagen verzeichnet weitere Corona-Tote. Die Zahl der Infizierten und der Inzidenzwert steigen an. Der Überblick zur Lage.

An den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus ist in Hagen erneut eine Person verstorben. Die weibliche Patientin war 79 Jahre alt und vorerkrankt. Zusätzlich ist ein männlicher Patient am Wochenende verstorben. Die Todesursache war aber nicht die Infektion mit dem Coronavirus, dennoch lag ein positives Testergebnis vor. Insgesamt sind aktuell 371 Hagenerinnen und Hagener infiziert, 1007 Personen sind bereits wieder genesen und somit 12 Menschen aufgrund des Coronavirus verstorben.