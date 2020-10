Hagen: Die Zahl der Corona-Erkrankten steigt immer weiter

Hagen. Die Zahl der Coronaerkrankten in Hagen steigt immer weiter. Das Gesundheitsamt meldet zwölf Neuinfektionen.

Die Zahl der Corona-Kranken steigt weiter. Aktuell – Stand Sonntag, 0 Uhr – sind 78 Menschen betroffen. Von Samstag auf Sonntag sind zwölf positive Test hinzugekommen. Zehn Menschen sind in diesem Zeitabschnitt genesen.

In den letzten Tagen ist die Zahl der Erkrankten in Hagen konstant angestiegen. So waren am 24. September nur 40 Hagener an Corona erkrankt – ein vorläufiger Tiefststand. Seither allerdings hat sich die Zahl derjenigen, die sich mit dem Covid-19-Virus infiziert haben, nicht verringert. Im Gegenteil.

736 Hagener seit Ausbruch der Corona-Pandemie genesen

736 Hagener haben sich seit Ausbruch der Pandemie mit dem Corona-Virus infiziert und sind genesen. 14 Hagener, die an Corona erkrankt waren, sind gestorben. Bei neun von ihnen war der Virus tatsächlich die Todesursache.