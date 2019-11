„Hagen, die klebrige Billigperle“ - eine langweilige Polemik

Das Magazin der Süddeutschen Zeitung arbeitet sich an und dem Pommesbrötchen ab – allerdings wenig originell.

Wow. Hagen hat es mal wieder in die überregionale Presse geschafft. Sogar in das schöngeistige Magazin der Süddeutschen Zeitung, das der renommierten Tageszeitung beiliegt. In dieser Woche geht es um den Schwerpunkt „Essen“ und der Autor schreibt über ein Gericht, das es angeblich so nur in Hagen und im engeren Umkreis gibt: Das ganz spezielle „Pommesbrötchen“. Jenes, bei dem nicht die Pommes zwischen zwei Baguette- oder Frühstücksbrötchenhälften stecken, sondern in einem Döner-Brötchen.