Hagen: Cuno-Apotheke auf Emst schließt Ende Dezember

Ende Dezember ist Schluss – dann schließt die Cuno-Apotheke an der Cunostraße 46a ihre Pforten. „Die Apotheke rechnet sich wirtschaftlich nicht mehr“, begründet Inhaberin Hanne Mahl den Schritt, der ihr laut eigener Aussage nicht leicht gefallen sei. „Aber in puncto medizinischer Versorgung entsteht hier auf Emst keine Lücke – unsere Emster Apotheke befindet sich ja nur 800 Meter entfernt.“

Zum Hintergrund: Hanne Mahl (geborene Tews) und ihre Eltern betreiben in Hagen und Umgebung einige Apotheken. Hanne Mahl führt noch bis Ende Dezember in der Cuno-Apotheke Regie, außerdem ist sie Eigentümerin der Emster-Apotheke. Die von ihrer Familie ebenfalls geführte Apotheke an der Eppenhauser Straße wurde bereits vor knapp zwei Jahren (Ende Januar 2018) geschlossen.

Schwierige Marktentwicklung

„Die Marktentwicklung sieht so aus, dass beinahe nur noch große Apotheken wirtschaftlich arbeiten können, kleine Apotheken können die erforderten Standards kaum erfüllen“, sagt Hanne Mahl.

Die Cuno-Apotheke auf Emst schließt Ende Dezember. Foto: Yvonne Hinz / WP/Yvonne Hinz

Im letzten Jahr seien die Kundenzahlen in der Cuno-Apotheke deutlich zurück gegangen, „da die Kunden heutzutage aber immer mehr Service erwarten, kann man die Kostenschraube kaum runterdrehen.“

Ein Grund für die Familie Mahl, ihre Energie und Mitarbeiter in der Emster Apotheke zu bündeln. „Von den acht bislang in der Cuno-Apotheke Beschäftigten wechseln fünf in die Emster Apotheke“, sagt Hanne Mahl. Claudia Kuhfuß, bisherige Filialleiterin in der Cunostraße, leitet ab 2020 die Apotheke in der Emster Straße 91.

„Die Emster Apotheke haben wir 2018 auf links gedreht“, blickt Hanne Mahl stolz zurück. Heißt: Das Warenlager wurde automatisiert und räumlich vergrößert, die Inneneinrichtung komplett modernisiert und ein Beratungsraum eingerichtet. „Den Online-Shop bauen wir derzeit noch aus“, sagt die Emsterin, außerdem werde der Botendienst (zwei Fahrzeuge stehen dafür bereit) ausgeweitet. „Und statt bislang um 18.30 Uhr werden wir künftig bis 19 Uhr geöffnet haben,“, ergänzt Hanne Mahl.

Infobox Interessent vorhanden Für die 125 Quadratmeter großen Räumlichkeiten an der Cunostraße 46a, die ab Januar leerstehen werden, gibt es bereits einen Interessenten. Besonders Online- und Versandhandel mache den stationären Apotheken zu schaffen, so Hanne Mahl. So müssten sich ausländische Online-Apotheken nicht an deutsche Mehrwertsteuersätze halten.

Die Schließung der Cuno-Apotheke sei kein leichter, doch wohl überlegter Schritt gewesen, betont die Apothekerin, „doch wenn man ein halbes Jahr rote Zahlen schreibt, muss man reagieren.“

Das Cuno-Apotheken-Team geht davon aus, dass ihm die Stammkunden folgen. Es sind ja nur 800 Meter, bis die Kunden auf die vertrauten Gesichter stoßen.