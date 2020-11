Hagen: Coronakrise reißt Messebau-Firma die Beine weg

Matthias Ruß (64) und seiner Familie ging es gut. Das kleine Messebau-Unternehmen florierte. Ruß bestückte Messen in ganz Deutschland und im angrenzenden Europa, er besaß Lastwagen, Lagerhallen und Baugruppen, beschäftigte zwei Azubis. Die harte Arbeit aus drei Jahrzehnten hatte sich bezahlt gemacht. Es gab keinerlei Anzeichen einer bevorstehenden Krise. Das war vor Corona.

Inzwischen geht es der Firma nicht mehr gut. Seit acht Monaten hat Ruß keinen Messestand mehr aufgebaut. Es gibt keine Aufträge mehr, nur noch Stornierungen. Der Jahreskalender an der Wand im Büro ist voll mit Terminen, die mit schwarzem Stift durchgestrichen sind. Die Umsatzeinbußen, das hat Anja Ruß ausgerechnet, betragen im Vergleich zum Vorjahr 74,5 Prozent.

Keine Einkünfte mehr

Tischlermeister Lukas Ruß an einer CNC-Fräse Foto: Michael Kleinrensing / WP

Das Virus hat die Firma Marus Messebau befallen. Es war Februar, die Laster aus Haspe mit all den Ständern, Tischen und Regalen für eine internationale Optiker-Messe in Mailand standen bereits in Italien, als die Regierung in Rom den Lockdown verkündete und die Ausstellung abgesagt wurde. Seitdem hat es keine Messen mehr gegeben.

Marus Messebau, ein klassisches Familienunternehmen, geführt von Matthias und seinem Sohn Lukas Ruß (31) sowie deren Ehefrauen, ist zur Untätigkeit verdammt.

„Uns war schnell klar, dass uns die Corona-Krise erheblich zu schaffen machen würde“, sagt Anja Ruß: „Aber wir hätten nie gedacht, dass sie so lange anhält.“

Gehälter der Familienmitglieder gestrichen

Man lebe mittlerweile vom Eingemachten, sagt Susanne Saatze-Ruß. Die Gehälter für die Familienmitglieder wurden gestrichen bzw. gekürzt, denn Einkünfte verzeichnet das Unternehmen nicht mehr, dafür sind aber die Fixkosten für Werkstatt und Lager geblieben.

Das Tafelsilber der Firma – Tische, Stühle, Traversen, Barhocker, ganze Messesysteme, die vor zwei Jahren angeschaffte CNC-Fräse – steht nutzlos herum. „Wir sind eine vergessene Branche“, sagt die Frau von Matthias Ruß: „Alle reden von den Restaurants und Kneipen, die jetzt wieder schließen müssen. Bei uns tut sich seit Februar nichts. Aber darüber redet keiner.“

Stornierungen bis 2021

Immerhin: An staatlicher Unterstützung erhielt die Firma insgesamt 18.000 Euro. Allerdings wurden für die Berechnung der Überbrückungshilfe die Sommermonate des Vorjahres herangezogen, obwohl der Sommer, da dann kaum Messen stattfinden, für Marus die umsatzschwächste Zeit des Jahres ist. „Daher haben wir nur den kleinsten möglichen Betrag erhalten“, berichtet Anja Ruß. Natürlich sei man dankbar für jede Hilfe, aber mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein sei das nicht gewesen.

Die schwarzen Striche auf dem Jahreskalender zeigen die Stornierungen und abgesagten Messen bis weit ins Jahr 2021 hinein an. Niemand weiß, wann das Virus seine Umklammerung lockert, wann und ob überhaupt und in welcher Form je wieder Messen und Ausstellungen stattfinden.

Zweites Standbein als Möbelbauer

Die Familienmitglieder diskutieren darüber, wie lange die Firma das noch durchsteht, ob sie der Branche nicht den Rücken kehren sollen, ob die Kunden treu bleiben. Lukas Ruß ist Tischlermeister, er will sich als Möbelbauer ein zweites Standbein schaffen, Regale, Garderoben und Geschenke herstellen, er kann nicht nur da sitzen und hoffen, dass die Krise irgendwann einmal vorüber ist.

Das Virus ist dabei, die Menschen zu zermürben. Es gebe kein Licht am Ende des Tunnels, sagt Anja Ruß. Wenn es wenigstens einen Hoffnungsschimmer geben würde. Derzeit wisse sie nicht, ob es überhaupt jemals weitergehe mit dem Messebau. Ob es eine Zeit geben wird nach Corona.