Hagen: Corona-Testzentrum für Urlauber wiedereröffnet

Hagen. Die Stadt Hagen und das Rote Kreuz eröffnen das Driv-in-Testzentrum wieder. Urlauber können sich kostenlos auf Corona testen lassen.

Die Stadt Hagen eröffnet ihr Drive-in-Testzentrum für Corona-Tests auf dem Friedensplatz in Altenhagen wieder: Für die Dauer der Herbstferien in Nordrhein-Westfalen vom 12. bis zum 23. Oktober bietet das Gesundheitsamt der Stadt Hagen in Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz Hagenern, die innerhalb Deutschlands verreisen möchten, eine kostenlos Testung auf das Coronavirus an.

Die Testungen finden ab dem morgigen Montag, 12. Oktober, montags, dienstags, donnerstags und freitags von 13.30 bis 14.30 Uhr auf dem Friedensplatz in Altenhagen statt. Hier hatte die Stadt bereits in der Hochphase der Corona-Pandemie ein Zentrum etabliert, dass dann allerdings geschlossen wurde. Hintergrund war die Festlegung, dass ausschließlich Hausarztpraxen für die Corona-Tests zuständig seien.

Hohe Nachfrage nach Corona-Tests in den Hausarztpraxen

Die hohe Nachfrage, seit klar ist, dass in zahlreichen Bundesländern ein sogenanntes Beherbergungsverbot für Reisende aus Risikogebieten gilt, führt jetzt zur Kehrtwende. Der Inzidenzwert – also die Zahl der Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner – ist in Hagen in den letzten Tagen rasant gestiegen und liegt aktuell bei 71. Bei 35 hat die Stadt weitere Maßnahmen ergriffen, bei 50 – ab diesem Wert gilt Hagen als Risikogebiet – noch einmal verschärft.

In vielen Bundesländern gilt nun: Menschen, die aus einem Risikogebiet kommen, dürfen nur in einem Hotel, einer Pension, einer Ferienwohnung oder einer Jugendherberge einchecken, wenn sie einen negativen Corona-Test nachweisen können, der nicht älter als zwei Tage ist. Das hat mit dem Start der Herbstferien zahlreiche Hagener Familien vor ein erhebliches Problem gestellt. Der Zulauf in den Hausarztpraxen war so groß, dass er kaum bewältigt werden konnte.

Ohne Termin zum Corona-Test auf dem Friedensplatz

Jetzt steuert die Stadtverwaltung gegen: Die Hagener können nun ohne Termin zum Testzentrum am Friedensplatz kommen, können in ihrem Auto sitzenbleiben und werden durch die heruntergelassen Seitenscheibe getestet. Das Angebot – drauf weist die Stadt ausdrücklich hin – bestehe ausschließlich für Personen, die in Hagen wohnen. Mitzubringen sei ein Personalausweis, aus welchem der Wohnsitz ersichtlich ist. Außerdem muss ein Nachweis vorgelegt werden, aus welchem klar wird, dass die zu testenden Personen tatsächlich in einem innerdeutschen Ort Urlaub gebucht haben (zum Beispiel eine Buchungsbestätigung).

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des DRK nehmen für jede zu testende Person den Namen, Vornamen, Geburtsdatum und Telefonnummer auf. Im Anschluss an den Abstrich bekommt jeder Getestete einen Laborschein, auf welchem ein QR-Code steht.

Ergebnisse gibt es nur über die Corona-App

Die Ergebnisabfrage erfolgt ausschließlich über diesen Code per App. Das Gesundheitsamt kann keine Auskunft über Testergebnisse geben. Eine Gewähr des rechtzeitigen Eingangs besteht nicht – die Testlabore sind aktuell stark ausgelastet.