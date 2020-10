Hagen: Corona-Tests für Reisewillige künftig auf dem Höing

Am Corona-Testzentrum für Urlauber auf dem Friedensplatz in Altenhagen bildeten sich am Montag und Dienstag lange Schlangen.

Hagen. Wer dringend einen Corona-Test für eine Urlaubsreise braucht, kann sich am Ackermann-Platz testen lassen. Hier die Details.

Aufgrund des großen Andrangs finden die kostenlosen Coronatests für Hagener, die innerhalb Deutschlands in den Urlaub fahren möchten, am Donnerstag und Freitag, 15. und 16. Oktober, in einem erweiterten Zeitraum von 12 bis 15 Uhr auf dem Otto-Ackermann-Platz statt. Der Platz kann nur fußläufig betreten werden. Ausreichend Parkmöglichkeiten sind an der Krollmann-Arena vorhanden.

Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes sorgen für die Aufstellung eines Zeltes und eine geordnete Infrastruktur zur Steuerung des Zutritts und zur Gewährleistung des Mindestabstands. Außerdem ist Sicherheitspersonal vorhanden. Auch wenn aufgrund der Größe des Platzes ausreichend Abstand gewährleistet werden kann, gilt trotzdem dringend die Empfehlung, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Bewährt sich der Otto-Ackermann-Platz für die Testungen, finden diese dort auch in der zweiten Herbstferienwoche (19. bis 23. Oktober) statt.

Buchungsnachweis nicht vergessen

Was muss beachtet werden? Das Angebot besteht ausschließlich für Personen, die in Hagen wohnen. Mitzubringen ist ein Personalausweis, aus welchem der Wohnsitz ersichtlich ist. Außerdem muss ein Nachweis vorgelegt werden, dass die zu testenden Personen tatsächlich in einem innerdeutschen Ort Urlaub gebucht haben (zum Beispiel eine Buchungsbestätigung).

Die Mitarbeiter des DRK nehmen für jede zu testende Person den Namen, Vornamen, Geburtsdatum und Telefonnummer auf. Im Anschluss an den Abstrich bekommt jeder Getestete einen Laborschein, auf welchem ein QR-Code steht. Die Ergebnisabfrage erfolgt ausschließlich über diesen Code per App. Das Gesundheitsamt kann keine Auskunft über Testergebnisse geben. Eine Gewähr des rechtzeitigen Eingangs besteht nicht, da die Testlabore aktuell stark ausgelastet sind.

Angebot in Altenhagen entfällt

Am vergangenen Montag und Dienstag hatte die Stadt Hagen ein ähnliches Angebot für Herbsturlauber angesichts der Corona-Risikosituation auf dem Altenhagen Marktplatz angeboten. Dort war es angesichts der immensen Nachfrage immer wieder zu angespannten Lagen gekommen, weil das Angebot den dortigen Andrang nicht ausreichend bewältigen konnte. Hier wird jetzt auf weitere Testungen verzichtet.