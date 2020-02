Hagen: Christine Laprell stellt „Leichtigkeit“ aus

Weiß ist die dominierende Farbe in ihren Arbeiten. Und zartes Gelb, Hellblau, Hellgrün. Leichtigkeit und Transparenz sind die Begriffe, die einem sofort durch den Kopf schwirren, wenn man Christine Laprells Werke betrachtet. Die Künstlerin stellt ab heutigen Freitag im Kunstquartier aus.

Christine Laprell ist in der Hagener Kunstszene keine Unbekannte. Über viele Jahre hat die gebürtige Schwelmerin in Hagen gelebt, war Mitglied in der Künstlervereinigung Hagenring und hat sich an zahlreichen Gruppenausstellungen beteiligt. „Im Rahmen einer Gruppe – Hagenring oder Hagener Künstler – habe ich vor Jahren auch schon einmal im Osthaus-Museum ausgestellt. Aber noch nie als Einzelkünstlerin“, sagt Christine Laprell.

Aber ab heute – mit der Werkschau „So zu sagen“, in der 43 Gemälde und eine 19-teilige Installation zu sehen sind.

Präsentieren die transparent wirkende „Fahnen“-Installation: Museumsdirektor Tayfun Belgin und Künstlerin Christine Laprell. Foto: Yvonne Hinz / WP/Yvonne Hinz

„Leihland“ hat Christine Laprell die Installation, die an transparente Fahnen erinnert, betitelt. „Die Arbeiten sind meine bildnerische Reaktion auf die Gedichte von Marion Poschmann. Sie war 2011 die Trägerin des Ernst-Meister-Preises der Stadt Hagen“, erläutert die Künstlerin, die mittlerweile in Herne lebt.

Baufolie aus Berlin

Es handelt sich hierbei um rechteckige, fast weiße Flächen, die nur zart bemalt sind. Die 2019/20 entstandenen „Fahnen“ bestehen aus leichter Baufolie, „die hab’ ich nach langem Suchen bei einer Berliner Firma entdeckt“, sagt Christine Laprell.

„Die flatternden ,Fahnen’ aus Baufolie wirken gewollt unstrukturiert und beinahe schwebend“, resümiert Tayfun Belgin, Direktor des Osthaus-Museums.

Auch ihre klein- und großformatigen Bilder – Arbeiten auf Papier oder Leinwand – wirken leicht, wie von Sonnenlicht inspiriert.

Christine Laprell lächelt: „Einige Arbeiten sind tatsächlich in Ligurien entstanden, andere am Rande der Normandie.“

Sie setze, erklärt die Künstlerin, eine Farbspur und lege dann als Abdeckung Kohlepapier darüber, „damit ich intuitiv arbeiten kann.“ In ihre Collagen arbeitet Christine Laprell häufig Fragmente ein. Kleine Zettel­ mit Schriftzeichen oder Begriffe aus dem Alltag.

„Ich arbeite konzentriert, meine Collagen entstehen in Prozessen, dennoch ist mir der Eindruck von Leichtigkeit wichtig“, unterstreicht die Künstlerin.

In Ligurien hat Christine Laprell ein kleines Atelier, ebenso in Herne, „doch nach Hagen komme ich immer­ wieder gern, hier hab’ ich viele Freunde und Bekannte“, versichert die Künstlerin.