Hagen: Café-Halle-Betreiber blickt nach vorn

„Es gibt keinen Tag, an dem ich nicht auf den Brand angesprochen werde. Das traurige Thema verbreitete sich damals ja auch wie ein Lauffeuer“, blickt Frank Fischer zurück. Der Betreiber des beliebten Ausflugslokal „Café Halle“ auf dem Tücking spielt auf den 5. Oktober an. An diesem Samstagabend brach ein Feuer in seiner fünf Jahre zuvor errichteten Grillhütte aus.

Die sofort gerufene Feuerwehr rückte zu einem wahren Großeinsatz aus – insgesamt 100 Kräfte waren beteiligt. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, da mehrere Tanklöschfahrzeuge im Pendelverkehr unterwegs waren. Doch heute – drei Monate später – blickt Frank Fischer wieder optimistisch in die Zukunft. Und er plant, in Kürze seine Spießbratenecke wieder aufzubauen.

Große Solidarität

Rückblick: Am Tag nach dem Feuer pilgerten zahlreiche Schaulustige zur Brandstelle auf dem Tücking. „Doch viele aus dem Viertel kamen auch, um mir ihre Hilfe anzubieten. Die Solidarität war enorm“, sagt Frank Fischer.

Da das Hauptgebäude von Café Halle nicht beschädigt war, konnte der Restaurant-Betrieb weiterlaufen. Und auch sein Jubiläum – zehn Jahre zuvor war der gelernte Bäckermeister auf dem Tücking an den Start gegangen – konnte beinahe wie geplant stattfinden. „Wir haben hier oben rustikal mit Bierchen und Bratwurst gefeiert, eben so, wie mich meine Gäste kennen“, sagt Frank Fischer bescheiden.

Keine Hinweise auf Fremdverschulden

Erleichtert war der Betreiber des Ausflugslokals, als er durch die Polizei erfuhr, dass es in Bezug auf das Feuer keine Hinweise auf ein Fremdverschulden von außen gebe. Die Polizei schätzte den durch den Brand entstandene Sachschaden auf etwa 60.000 Euro.

Eine Versicherung hat den Großteil des Schadens mittlerweile beglichen, Gespräche mit einer weiteren Versicherung führt Frank Fischer derzeit noch.

Nun wartet er auf das Frühjahr, denn dann will er seine Grillecke wieder aufbauen. „Mein Haus lebt ja schließlich vom Spanferkel- und Spießbratengrillen. Das lieben die Leute, größtenteils Stammgäste vom Tücking, vom Spielbrink und aus der Geweke, einfach“, sagt Frank Fischer­.