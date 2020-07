Hagen: Buskunde verliert die Nerven und beleidigt Fahrer

Hagen-Mitte. Ein äußerst aufgebrachter Kunde in einem Linienbus hat am Dienstag einen Polizeieinsatz in der Hagener Innenstadt ausgelöst.

Ein 28-jähriger Linienbusfahrer ist am Dienstag in der Mittagszeit von einem 59-jährigen Fahrgast beleidigt worden, weil er angeblich zu abrupt losgefahren war. An der Haltestelle Sparkassenkarree bezeichnete der ungehaltene Mann den Angestellten der Verkehrsbetriebe mehrfach als „Arschloch“und „Schweinehund“. Zudem fuchtelte er mit einem Gehstock in der Luft herum.

Auch gegenüber den alarmierten Polizisten zeigte sich der 59-Jährige wenig einsichtig und zeigte ein ähnliches Verhalten. Er beleidigte die Beamten massiv und erhielt daraufhin einen Platzverweis. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung gegen den Störenfried eingeleitet.