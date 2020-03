Hagen: Bürger informieren sich über Neubaupläne auf Emst

Drei Neubaugebiete und ein neues Einkaufszentrum – das sind die Pläne von SPD-Ratsherr Jörg Meier für den Stadtteil Emst. Rund 100 neue Wohnhäuser könnten schon bald auf Emst entstehen. Damit möchte Meier dem großen Bedarf nach Baugrund für Einfamilienhäuser nachkommen. Fragen von Interessenten, aber auch Kritik von Anwohnern nahm sich Jörg Meier am Samstag bei einer Informationsveranstaltung im Kulturhof auf Emst an.

Bedarf ist groß

Meier stellt klar, dass er Versäumnisse bei der städtebaulichen Planung der Stadt Hagen sieht: „Die Stadt ist zu langsam.“

400 Bewerber auf neuen Baugrund gebe es im Moment, mit den aktuellen Plänen könnte man rund ein Viertel des Bedarfs decken. Deshalb ist besonders der Andrang junger Familien bei der Vorstellung der Baupläne groß. Meier möchte Emst speziell für diese Zielgruppe attraktiv machen: „Emst hat einen hohen Anteil an Senioren aufzuweisen, wir können also gar nicht genug junge Leute hier haben“, sagt der Kommunalpolitiker.

Und das hat Meier vor: Auf der Gehre, dem Areal, das an den Tennisclub Blau-Gold grenzt, sollen nur Einfamilienhäuser auf Flächen von je 350 bis 550 Quadratmetern entstehen, am Loheplatz, der Freifläche am Emster Marktplatz (Karl-Ernst-Osthaus-Straße), auch Mehrfamilienhäuser. Dort kann sich Meier auch progressive Wohnprojekte vorstellen, „zum Beispiel betreutes Wohnen oder Projekte für Mehrgenerationenwohnen“.

Barrierefreies Wohngebiet denkbar

Auch ein gänzlich barrierefreies Wohngebiet sei denkbar. Die Bebauung an der Gehrstraße könnte 2021 aufgenommen werden, Im Langen Lohe wäre es erst 2022 so weit.

Konkreter sind die Pläne da schon für ein Neubaugebiet in Haßley: Der Bebauungsplan für das Gebiet an der Raiffeisenstraße stehe laut Meier schon und der Bau könnte noch 2020 beginnen.

Nicht nur junge Familien interessieren sich für Meiers Pläne. Kornelia und Uwe Goede wohnen momentan in einem Haus am Boloh, möchten sich nun verkleinern und vielleicht in eine neugebaute Wohnung auf Emst ziehen: „Unsere Kinder sind schon lange ausgezogen und das Haus wird uns langsam zu groß. Außerdem hätten wir auf Emst gute Infrastruktur in unmittelbarer Nachbarschaft: Einkaufsmöglichkeiten oder eine Bank“, erklärt Kornelia Goede das Interesse des Paares.

Wertminderung des Hauses befürchtet

Doch es gibt nicht nur positive Reaktionen auf die Bebauungspläne. Eine Anwohnerin der Gerhart-Hauptmann-Straße sieht den geplanten Bau eines Einkaufszentrum mit 2250 Quadratmetern Verkaufsfläche auf dem unbebauten Gebiet, das an die Haßleyer Straße grenzt, kritisch: „So etwas gehört nicht in ein Wohngebiet.“

Infobox Auf dem Kämpchen 18 Die Begegnungsstätte Kulturhof Emst befindet sich Auf dem Kämpchen 18 und wird in ihrer jetzigen Form seit 2005 durch die AWO betrieben. In der Einrichtung finden etliche Treffen und Informationsveranstaltungen statt.

Mit ihrem Mann habe sie vor 40 Jahren ein idyllisch gelegenes Haus gekauft, nun fürchtet sie sich vor großer Lärmbelästigung durch Lieferverkehr und Kunden.

Der geplante Bau des REWE-Supermarktes und eines Drogeriemarktes könnte zudem eine massive Wertminderung ihres Hauses zur Folge haben. Noch sind die Bebauungspläne und ihre potenziellen Folgen jedoch nur Theorie.

Auch Interessenten sollten sich nicht zu früh freuen: Ob die Pläne tatsächlich realisiert werden, entscheidet die Stadt Hagen im Mai. Im August lädt Jörg Meier dann zu einer weiteren Infoveranstaltung ein.