Polizei Hagen: Brutaler Räuber greift Polizisten auf Wache an

Hagen. Erst überfallen zwei Räuber in Hagen einen 39-Jährigen brutal. Dann greift einer der Täter auch noch einen Polizisten an.

Nach einem Raubüberfall am frühen Sonntagmorgen ist es der Polizei gelungen, zwei Männer in unmittelbarer Tatortnähe festzunehmen. Gegen 5.20 Uhr befand sich ein 39-jähriger Hagener in der Kuhlestraße auf dem Heimweg, als er plötzlich von zwei Männern angesprochen wurde. Die ihm Unbekannten fragten den Hagener nach Bargeld. Dieser ging weiter, die Männer folgten ihm.

Da sich der 39-Jährige daraufhin ängstigte, rannte er davon. Die beiden Täter sprinteten ihm nach, holten ihn ein und brachten ihr Opfer gewaltsam zu Boden gebracht. Die Täter durchsuchten ihr Opfer und raubten ein Smartphone sowie eine Geldbörse mit Bargeld.

Opfer gibt Code für sein Smartphone Preis

Zudem haben sie unter Androhung von Schlägen den 39-Jährigen dazu gebracht, den Code für sein Smartphone preiszugeben. Im Anschluss flüchteten die Räuber.

Das Opfer lief nach Hause und alarmierte von dort aus die Polizei alarmiert. Aufgrund der guten Personenbeschreibung konnte eine Polizeistreife im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung zwei Männer (25 und 19) im Bereich der Dieckstraße feststellen. Die Beamten fanden die Beute bei den mutmaßlichen Tätern. Beide wurden vorläufig festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht.

Räuber gewaltsam zu Boden gebracht

Dort griff der 25-Jährige zwei Polizisten an und musste gewaltsam zu Boden gebracht werden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen die Männer.