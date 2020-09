Hagen: Brandstiftung im Bus - Fahndung nach Jugendlichen

Die Polizei Hagen fahndet nach drei Jugendlichen, die für eine Brandstiftung in einem Bus in Hohenlimburg verantwortlich sein sollen.

Hohenlimburg. Die Polizei Hagen fahndet mit Fotos nach drei Jugendlichen. In einem Bus in Hohenlimburg sollen sie einen Brand gelegt haben.

Der Vorfall ereignete sich bereits am 19. März, zwischen 17.05 Uhr und 17.10 Uhr in Hohenlimburg. Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei kam es in einer Buslinie der Märkischen Verkehrsgesellschaft in Hohenlimburg zu einer versuchten schweren Brandstiftung. Eine Sitzfläche samt Plastikverkleidung im hinteren Bereich des Busses wurde dabei beschädigt. Tatverdächtig sind drei männliche Jugendliche. Die Polizei fahndet nun mit Fotos.

Beschreibung der Täter

Das Bild zeigt die drei Tatverdächtigen. Foto: Polizei Hagen

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben. Erste Person: männlich, schlanke Statur, braune Haare, ca. 14-18 Jahre, schwarze Nike-Jacke, heller Hoodie. Zweite Person: männlich, schlanke Statur, dunkelblonde Haare, ca. 14-18 Jahre, dunkle Jacke, schwarze Jeans, weiße Nike-Turnschuhe. Dritte Person: männlich, kräftige Statur, dunkelbraune Haare, ca. 14-18 Jahre, schwarzer Hoodie mit weißer Aufschrift „Beach“, dunkle Jogginghose mit weißer unbekannter Aufschrift, weiße Turnschuhe.

Nun liegt ein Beschluss des Gerichts zur Veröffentlichung der Aufnahmen vor, welche die unbekannten Täter zeigen. Hinweise zur Identität der Jugendlichen oder deren Aufenthaltsort nimmt die Polizei Hagen unter der Telefonnummer 02331- 986 2066 entgegen.