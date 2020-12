Hagen: Feuer in Alter Molkerei - Verdacht auf Brandstiftung

In der alten Molkerei an der Eckeseyer Straße ist wieder ein Feuer ausgebrochen.

Hagen . Die Kriminalpolizei ermittelt nach einem Brand in der Alten Molkerei in Hagen. Die Beamten stießen auf Hinweise im Erdgeschoss.

Schon wieder hat es in der „Alten Molkerei“ an der Eckeseyer Straße gebrannt: Am frühen Dienstagmorgen verständigte ein 25-jähriger Spaziergänger gegen 0.30 Uhr Feuerwehr und Polizei, weil er Flammen und starken Rauch in dem leerstehenden Gebäude sah. Die Polizei geht von einer Brandstiftung aus.

Erster Brand am 22. November

Erst am 22. November hatte es in dem Gebäude im Dachstuhl gebrannt. Nach diesem Fall gelangten die Ermittler durch komplexe Recherchen und Zeugenbefragungen a uf die Spuren eines 46-Jährigen, der mittlerweile in Untersuchungshaft sitzt, weil er den Brand in dem Gebäude und in seiner Mietwohnung gelegt haben soll.

Auch in diesem Fall geht die Polizei von einer Brandstiftung aus: Die Beamten sperrten zunächst die Eckeseyer Straße komplett, sodass die Einsatzkräfte der Feuerwehr den Brand bekämpfen konnten.

Feuer in alter Molkerei in Hagen Feuer in alter Molkerei in Hagen Feuer in der alten Molkerei an der Eckeseyer Straße. Foto: Michael Kleinrensing

„Die Bekämpfung der Flammen dauerte bis in die Morgenstunden“, so Sprecher Dennis Hoff. Im Einsatz waren Kräfte des Löschzugs der Berufsfeuerwehr Mitte, sowie Kräfte der Löschgruppe Altenhagen/Boelerheide/Eckesey der Freiwilligen Feuerwehr, so Hoff weiter.

Kriminalpolizei geht von Brandstiftung aus

Die Ermittler der Kriminalpolizei konnten anschließend das Gebäude betreten. Im Erdgeschoss fanden die Beamten eine Vielzahl an Unrat auf, bei dem es sich offenbar um den Brandherd handelt. Die Kriminalpolizei geht von Brandstiftung aus und bittet Zeugen, sich unter 02331/986 2066 zu melden.