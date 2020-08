Hagen: Boot auf Namen eines verstorbenen Kameraden getauft

„Armin“ heißt das neue Boot der Feuerwehr Hagen. Der Name erinnert an einen Kameraden, der vor einem Jahr tödlich verunglückte.

Hagen. Die Feuerwehr Hagen hat ihr neues Boot auf den Namen jenes Kameraden getauft, der auf dem Weg zu einem Einsatz tödlich verunglückt war.

Wie lange es her war, dass einer der Kameraden im Einsatz verstarb – Ralf Blumenthal vermag sich kaum zu erinnern. Dann aber kam jener tragische 2. August 2019 – ein Tag, an dem alle unglücklichen Umstände zusammenkamen, die man sich in den kühnsten Träumen kaum ausdenken kann. Armin Samsen stürzte auf dem Weg zu einem Einsatz an der Ruhr aus einem fahrenden Feuerwehrauto und verletzte sich schwer. Vier Tage später erlag er seinen Verletzungen. Am Jahrestag seines Todes hat die Feuerwehr ein neues Rettungsboot auf seinen Namen getauft.

Seine Lebensgefährtin war zu dieser Taufe gekommen. Sie war es, die die Sektflasche die an einem Band von der Fahrzeughalle an der Wache Ost in Hohenlimburg herabhing, losließ. Mit einem lauten Knall zersplitterte die Flasche an der Bootswand. „Armin“ heißt nun jenes Boot, das die Taucher der Berufsfeuerwehr Hagen zu ihren Einsätzen begleitet.

Hervorragende Feuerwehrarbeit

Einsatzfahrzeug wird nie wieder genutzt 38 ausgebildete Taucher gibt es bei der Feuerwehr Hagen. Die Kameraden übernehmen bei Einsätzen, die nicht in Zusammenhang mit einer Wasserrettung stehen, auch andere Aufgaben. Am Montag startet ein neuer Lehrgang. Sechs weitere Feuerwehrleute werden zu Tauchern ausgebildet. Das Einsatzfahrzeug wurde von der Polizei untersucht und wieder freigegeben. Es ist nie wieder für einen Einsatz genutzt worden.

„Und irgendwie ist damit auch unser Kamerad Armin immer bei uns, wenn wir rausfahren. Er wird an all unseren Einsätzen teilnehmen“, sagt Ralf Blumenthal, Leiter der Wasserrettung bei der Feuerwehr. „Wir würdigen damit auch seine hervorragenden Feuerwehrarbeit. Er hat sich immer ausgezeichnet durch seine ruhige Art und durch seine ausgesprochene Hilfsbereitschaft.“

Unter den Kameraden war die Idee entstanden, dass Boot auf den Namen des verstorbenen Feuerwehr-Tauchers zu taufen. „Wir werden ihn nie vergessen“, sagt Blumenthal und erinnert sich gleichzeitig, wie sehr der Tod die Kollegen beschäftigt hat: „Einige sind aus der Wasserrettung ausgeschieden. Andere haben nach dem Unglück lange gebraucht, bis sie wieder tauchen konnten.“

Hergang des Unglücks kaum zu begreifen

Ein Unglück, dessen Hergang noch heute kaum zu begreifen ist. Mit dem Stichwort „Wasserrettung überörtlich eins“ wurde die Feuerwehr Hagen nach Wetter an die Ruhr alarmiert. Noch auf der Alarmfahrt zogen sich die Taucher um. Samsen kam dabei in einer Kurve aus dem Gleichgewicht, stieß an den Öffner, die Tür schwang auf, der Feuerwehrmann kippte aus dem Fahrzeug, stürzte auf eine harte Bordsteinkante und zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er vier Tage später in einer Klinik starb. „Zwei Meter weiter hörte der Bordstein auf“, sagt Blumenthal, „da war nur noch Wiese.“ Vermutlich wäre dem Hauptbrandmeister Armin Samsen nichts Schlimmeres zugestoßen.

Ein Jahr nach diesem Unfall sind all die Erinnerungen Teil der Taufe. Die Taucher stellen sich für ein Foto an das neue Boot. Der Name Armin steht in silberfarbener Schrift vorne am Bug. Und er erinnert sie alle auch daran, dass sie selbst im Einsatz immer wieder ihr Leben für andere riskieren.