Hagen-Boele: 100 Jugendliche legen Verkehr auf Straße lahm

Boele. Kein Zug und dennoch schlagen Hundert Jugendliche über die Stränge. Die Polizei hat in Hagen-Boele am Tulpensonntag jede Menge zu tun.

Obwohl der Karnevalsumzug am Rosensonntag in Boele sturmbedingt abgesagt wurde, gab es einige „Jecken“, die erheblich über die Stränge geschlagen haben. Die Hagener Polizei gab hier deutliche Verhaltenshinweise und musste in Teilen auch konsequent einschreiten.

Straßensperrung im Bereich der Osthofstraße in Boele

Insbesondere im Bereich der Osthofstraße/Schwerter Straße kam es zu Störungen. Gegen 13 Uhr betraten etwa 100 Jugendliche und Heranwachsende, teilweise deutlich alkoholisiert, die Osthofstraße und behinderten den Fahrzeugverkehr. Nach kurzer Straßensperrung erhielten zahlreiche Personen aus der Gruppe Platzverweise durch die Polizei. Auch im weiteren Verlauf hielten sich einige Personen nicht an die Regeln und widersetzten sich den polizeilichen Anweisungen. Nach derzeitigem Stand mussten insgesamt zehn Personen zur Verhinderung von Straftaten oder zur Durchsetzung von nichtbefolgten Platzverweisen in das Polizeigewahrsam gebracht werden. Insgesamt 130 Personen erhielten Platzverweise.

Polizei gut vorbereitet und konnte schnell reagieren

Bei einem 17-Jährigen konnten geringe Mengen an Betäubungsmitteln festgestellt werden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ebenfalls ein Ermittlungsverfahren wurde gegen einen 23-jährigen Hagener eröffnet, nachdem er Polizeibeamte beleidigt hat. Einsatzleiter Ralf Gajewski zeigte sich mit dem polizeilichen Einsatzverlauf dennoch zufrieden: „Wir waren gut vorbereitet und konnten entsprechend schnell reagieren. Durch unser konsequentes Einschreiten haben wir Störungen größtenteils verhindert.“