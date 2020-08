Hagen-Berchum: Komparsen für Filmdreh gesucht

Berchum. Lust, bei einem Spielfilm dabei zu sein? In Berchum wird aktuell einer gedreht. So kann man sich bewerben.

Die Filmproduktionsfirma „Klappboxfilm“ dreht aktuell einen Spielfilm in der ehemaligen Jugendbildungsstätte in Berchum. Thema sei eine Mutter-Tochter-Geschichte, die in Teilen in einem Pflegeheim spielen solle. Buch und Regie führt Jessica Krummacher, die früher in Hohenlimburg gelebt hat und die für die Dreharbeiten im September und Oktober noch nach Komparsen im Alter zwischen 65 und 90 Jahren sucht. Aus diesem Grund findet am Mittwoch, den 26. August, im Werkhof Kulturzentrum ein Casting statt. Der ungefähre Zeitraum liegt zwischen 14 und 19 Uhr, dies sei jedoch ein offener Zeitraum. Man könne gerne jederzeit vorbeikommen und müsse auch nicht allzu viel Zeit einplanen.

Filmstiftung fördert Projekt von Jessica Krummacher

Wenngleich die Produktionsfirma den Titel des Filmes nicht nennt, auf ihrer eigenen Homepage beschreibt Krummacher ihr aktuelles Filmprojekt, das auch von der Film- und Medienstiftung NRW gefördert wird. Titel des Projekts: „Zum Tod meiner Mutter“. „Das Drama um die 33-jährige Juliane und ihre 64-jährige Mutter Kerstin, die in einem Pflegeheim lebt. Kerstin hat den Wunsch zu sterben und hört auf zu essen und zu trinken. Juliane begleitet ihre Mutter auf diesem Weg des selbstgewählten Sterbens“, schreibt die Filmstiftung dazu.