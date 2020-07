Hagen: Baustellenfahrzeuge und Container stark beschädigt

Die Polizei ermittelt in Eilpe.

Hagen-Eilpe. In Hagen-Eilpe sind Baustellenfahrzeuge und Container einer Baufirma erheblich beschädigt worden. Die Polizei ermittelt.

In der Delsterner Straße in Eilpe wurden in der Zeit von Freitag, 24. Juli, gegen 13 Uhr, und Montag (27. Juli) gegen 6.30 Uhr, mehrere Baustellenfahrzeuge und Container beschädigt.

Als der 56-jährige Mitarbeiter der Baugesellschaft zum Arbeitsbeginn das Gelände betrat, sah er, dass ein Bagger einige Meter von seinem ursprünglichen Abstellplatz entfernt stand. Zusätzlich lag ein Baucontainer in einem nahe gelegenen Fluss und ein weiterer hatte starke Beschädigungen am Dach.

Insgesamt wurden die Scheiben von zwei Baggern und einer Walze durch Unbekannte eingeschlagen.

Der Sachschaden wird insgesamt auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt. Der Mann aus Hamm verständigte umgehend die Polizei, die die Ermittlungen aufgenommen hat. Hinweise durch Zeugen werden unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 entgegengenommen.