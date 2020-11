Hagen: Ausbaggerung von Hengstey- und Harkortsee gefordert

Hagen. Der Hengsteysee ist oft nur unter einem Meter tief. Die SPD fordert nun, dass er ausgebaggert werden soll.

Die SPD-Fraktion im Hagener Rat fordert per Antrag in der nächsten Hauptausschusssitzung, dass Oberbürgermeister Erik O. Schulz beauftragt werde, eine gemeinsame Initiative der Städte Wetter, Herdecke,Dortmund und Hagen sowie des EN-Kreises für die Verbandsversammlung des Ruhrverbandes zu entwickeln. Ziel der Initiative soll sein, dass in dem nächsten Wirtschaftsplan des Ruhrverbandes das Ausbaggern des Harkort- und Hengsteysees als Maßnahme festgeschrieben werde.

Es bestehe Handlungsbedarf vor dem Hintergrund der IGA 2027

Seit vielen Jahren würden die geringe Wassertiefe und die damit verbundenen eingeschränkten Freizeitmöglichkeiten auf dem Wasser beklagt. Gespräche mit dem Ruhrverband, zu einer Lösung zu kommen, hätten keine Ergebnisse gebracht. Für die Anrainergemeinden hätten der Harkort- und der Hengsteysee eine herausragende Bedeutung für die Freizeitgestaltung insbesondere unter dem Aspekt der Internationalen Gartenschau 2027. Von daher bestehe dringender Handlungsbedarf. Die Wassertiefe habe so dramatisch abgenommen, dass eine Boots- und Schifffahrtsnutzung nur sehr begrenzt möglich sei.

Zehn Vereine und Verbände haben sich in Interessengruppe zusammengeschlossen

Das beklage laut SPD auch die Interessengruppe Hengsteysee, in der sich zehn Vereine und Verbändezusammengefunden hätten und die seit Jahren leider vergeblich für eine Verbesserung des Seezustandes kämpfen würden. „Die Seen sollen aber insbesondere für die Internationale Gartenschau 2027 eine zentrale Rolle spielen. Die entsprechenden Planungen der betroffenen Gemeinden räumen gerade der Nutzung der Seeflächen einen hohen Stellenwert ein“, heißt es im SPD-Antrag.

Deutlich größere Wassertiefen des Harkort- und Hengsteysees würden hier Wasserspeicherfunktionen übernehmen, die sich positiv auf die notwendigen Abflussmengenauswirken würden. Mit dieser Begründung lasse sich durch die Vertreter der Anrainergemeinden in der Verbandsversammlung die notwendige Maßnahme im Wirtschaftsplan des Ruhrverbandes durchsetzen.