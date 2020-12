Hagen: Arbeitslosenquote sinkt auf 11,7 Prozent

Hagen. Obwohl die Arbeitslosigkeit im November in Hagen leicht zurück ging, sind die Zahlen deutlich schlechter als im Vorjahr. Hier alle Details.

Die günstige Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt in der Stadt Hagen hat – mal abgesehen von dem ohnehin viel zu hohen Gesamtniveau – auch im November angehalten. Die Zahl der Arbeitslosen ging nochmals um 264 oder 2,2 Prozent auf 11.942 zurück. Die Arbeitslosenquote sank um 0,3 Punkte auf 11,7 Prozent. Der immer noch beträchtliche Vorjahresabstand ist ebenfalls weiter gesunken. Vor zwölf Monaten waren immerhin 1751 Hagener weniger arbeitslos, die Quote lag bei nur 10,2 Prozent.

„Der zweite Lockdown im November ist auf dem Hagener Arbeitsmarkt weniger zu spüren als gedacht. Die saisonale Belebung war stärker. Nahezu alle Personengruppen konnten davon profitieren, besonders die unter 25-Jährigen“, so Katja Heck, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Hagen. „Die aktuellen Pandemiemaßnahmen machen sich hingegen bei der Kurzarbeit bemerkbar. Bei den Neuanzeigen hat es nach der Beruhigung in den letzten Monaten jetzt wieder einen spürbaren Anstieg gegeben. Mehr als 100 weitere Unternehmen haben Arbeitsausfälle angezeigt, im Oktober waren es nur 26.“

Ausbildungs- und Arbeitsmarkt

Besonders wichtig ist der Agenturchefin der Hinweis auf die späten, aber guten Aussichten am Ausbildungsmarkt: „Noch nie haben die Unternehmen im November so viele Ausbildungsstellen für sofort gemeldet. 112 waren es genau, davon ist die Hälfte nochunbesetzt! Für motivierte Jugendliche gibt es viele Chancen, jetzt noch eine Ausbildung zu finden.“

Die Arbeitslosigkeit in Hagen sank sowohl in der Arbeitslosenversicherung als auch in der Grundsicherung, allerdings unterschiedlich stark. 3543 Betroffene waren Kunden der Arbeitsagentur (zwölf oder 0,3 Prozent weniger als im Vormonat) und 8399 wurden durch das Jobcenter Hagen betreut (252 oder 2,9 Prozent weniger). Erneut war die Entwicklung für Langzeitarbeitslose in beiden Rechtskreisen ungünstig. Bei den anderen Zielgruppen gab es ausschließlich sinkende Arbeitslosenzahlen.

Kräftenachfrage

Zwar ging die Zahl der gemeldeten Stellen im November um 140 gegenüber Oktober zurück, doch war dies für einen November gar nicht so schlecht. Der Vergleich zum Vorjahr zeigt sogar ein Plus von 103 Stellen. Die Schwerpunkte lagen im November bei Personaldienstleistern (trotz starkem Rückgang um 164 auf 140 neu gemeldete Stellen), dem Handel (49), dem Gesundheitswesen(44), beim verarbeitenden Gewerbe (22), bei der öffentlichen Verwaltung (17) und im Bereich Erziehung und Unterricht (13). Die Logistik meldete nur neun Stellen, das Baugewerbe vier. Die Zahl aller bei der Arbeitsagentur zur Besetzung gemeldeten Stellen ging um 36 oder 2,0 Prozent auf 1722 zurück und ist um 481 oder 21,8 Prozent geringer als im Vorjahr.

Kurzarbeit

Der „Lockdown light“ machte sich bei den Neuanzeigen von Kurzarbeit durchaus bemerkbar. 107 weitere Hagener Unternehmen mussten im Oktober Arbeitsausfälle anzeigen, und zwar für bis zu knapp 1800 potenziell betroffene Arbeitnehmer. Seit dem Beginn der Pandemie gab es damit in Hagen genau 2147 Anzeigen aus nahezu allen Branchen für fast 36.000 potenziell betroffene Arbeitnehmer. Für Juni liegen inzwischen auch Hochrechnungen zur effektiven Inanspruchnahme für die Stadt Hagen vor. Danach wurde für den dritten vollständigen Monat nach Beginn der Coronaphase Kurzarbeitergeld an 863 Betriebe für knapp 12.900 Arbeitnehmer tatsächlich ausgezahlt, schon fast ein Drittel weniger als noch im April, dem Monat mit der stärksten Kurzarbeiter-Zuwachsrate.