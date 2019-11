Hagen: Antisemitische Äußerungen stoppen Austellung

Hagen. Die Ausstellung von Kevin Ernst in der Rathausgalerie ist heute, 28. November, gestoppt worden. Es geht um antisemitische Äußerungen auf Facebook.

Die Ausstellung des Künstlers Kevin Ernst in der Rathaus-Galerie ist am heutigen Nachmittag, 28. November, so bestätigt Christoph Höptner, Center-Manager der Galerie, vorzeitig beendet worden.

Ein Schreiben des Arbeitskreises Antifa Hagen, in dem auf antisemitische Äußerungen im Facebook-Account von Kevin Ernst hingewiesen wird, hat zu dem Schritt geführt. Er, Höptner, habe aufgrund der Antifa-Äußerungen noch einmal mit Tayfun Belgin, dem Direktor des Osthaus-Museums, die Ausstellung „per aspera ad astra“ in der oberen Etage der Mall besucht.

Zum Hintergrund: Rathaus-Galerie und Osthaus-Museum betreiben gemeinsam das Kunst-Schaufenster. „Weder Herr Belgin noch ich haben Hakenkreuze, antisemitische Symbole oder Botschaften in den Bildern von Kevin Ernst entdeckt. Doch wir handeln präventiv, um weitere Diskussionen zu vermeiden“, so Christoph Höptner.

Nicht zu erreichen

Weder Tayfun Belgin noch Künstler Kevin Ernst, der unter dem Pseudonym Midgard Eule Odins arbeitet und gestern Morgen sein Facebook-Profil gelöscht hat, waren gestern für unsere Zeitung zu erreichen.