Hagen: Anmeldungen für die Grundschulen starten

Federmäppchen schon gepackt? Die Anmeldungen für die Grundschule stehen an. Das betrifft alle Kinder, die bis zum Beginn des 30. September 2021 das sechste Lebensjahr vollendet haben

Hagen. Kinder, die bis zum 30. September 2021 das sechste Lebensjahr vollendet haben, werden im August schulpflichtig. Hagener Grundschulen im Überblick

Alle Kinder, die bis zum Beginn des 30. September 2021 das sechste Lebensjahr vollendet haben, werden am 1. August 2021 schulpflichtig. Auch Kinder, die nach dem 30. September das sechste Lebensjahr vollenden, können auf Antrag der Eltern in die Schule aufgenommen werden, wenn sie die dafür erforderlichen körperlichen und geistigen Voraussetzungen besitzen und im Sozialverhalten ausreichend entwickelt sind.

Die Anmeldung der schulpflichtigen Kinder an den städtischen Grundschulen erfolgt ausschließlich per Post bei der Schulverwaltung der Stadt Hagen, Postfach 4249, 58095 Hagen, und kann ab Erhalt des Hinweisschreibens und des Anmeldeformulars bis spätestens Mittwoch, 10. Juni, vorgenommen werden. Alternativ kann die Anmeldung in den Briefkasten im Rathaus, Rathausstraße 11, eingeworfen werden. Sollten Eltern keine Unterlagen bekommen haben, können diese unter 02331/207-2793 nachbestellt werden.

Anmeldezeitraum: Die Zeiten

Aus rechtlichen Gründen ist es wichtig, dass der Anmeldebogen bei gemeinsamem Sorgerecht von beiden Sorgeberechtigten unterschrieben wird. Unterschreibt einer allein, muss der Anmeldung ein Nachweis über das alleinige Sorgerecht beigefügt werden.

Zu den nachfolgenden Zeiten stehen zwei Schulleiter/innen im Anmeldezeitraum für eine telefonische Beratung unter 02331/207-3479 oder unter 02331/207-4252 zur Verfügung: Mittwoch, 27. Mai, von 14 bis 17 Uhr sowie Donnerstag, 28. Mai, von 9 bis 12 Uhr.

Vor dem Hintergrund der bekannten Einschränkungen durch das Coronavirus sind Änderungen nicht auszuschließen. Über den aktuellen Stand informiert die Stadt Hagen auf ihrer Internetseite www.hagen.de.

Die Kinder können für folgende Grundschulen angemeldet werden:

Friedrich Harkort, Twittingstraße 23a, 400411.

Geweke, Ennepeufer 5, zusätzliche Klassen: Büddingstraße 49, 4732280.

Hestert, Schlesierstraße 36, 41983.

Kipper, Gabelsbergerstraße 50, 403584.

Astrid-Lindgren, Selbecker Straße 55, zusätzliche Klassen: Delsterner Straße 59, 77110.

Volmetal in Dahl, Ribbertstraße 60, 02337/1635.

Boloh, Weizenkamp 3, 3481980.

Emil-Schumacher, Siemensstraße 10, 334027.

Emst, Karl-Ernst-Osthaus-Straße 60, 358321.

Erwin-Hegemann, Fraunhoferstraße 5, 87600.

Funckepark, Funckestraße 33, 87788.

Goldberg (Grundschulverbund mit dem Teilstandort Franzstraße 77), Schulstraße 9-11, 24529.

Henry van de Velde, Blücherstraße 22, 3673580.

Janusz-Korczak, Grünstraße 4, 338721.

Karl-Ernst-Osthaus (mit Filiale Halden), Lützowstraße 121, 3757690.

Kuhlerkamp, Heinrichstraße 31, 330262.

Freiherr vom Stein (Grundschulverbund mit dem katholischen Teilstandort Liebfrauen), Lindenstraße 16a, 305346.

Gebrüder Grimm, Schillerstraße 23, 25402.

Helfe, Helfer Straße 76, 1776.

Hermann Löns, Overbergstraße 39, 61684.

Vincke, Schwerter Straße 170, 65323.

Berchum/Garenfeld, Auf dem Blumenkampe 3, 02334/53522.

Heideschule, Heideschulweg 12, 02334/42440.

Im Kley (Grundschulverbund mit dem Teilstandort Reh), Kiebitzweg 6, 02334/8081680.

Anmeldungen bei anderen Schulen

Sollten Eltern ihr Kind an einer anderen Grundschule anmelden wollen, etwa einer staatlich anerkannten Ersatzschule oder einer Grundschule außerhalb Hagens, werden sie gebeten, die Anmeldung mit der jeweiligen Schule zu klären und dem Fachbereich Bildung eine Anmeldebestätigung zukommen zu lassen.

Für die Anmeldung an einer katholischen Bekenntnisschule ist zu beachten, dass ein Kind dort nur aufgenommen wird, wenn es katholisch getauft und/oder die Eltern eine Erziehung im katholischen Glauben ausdrücklich wünschen.

Katholische Bekenntnisschulen in Hagen:

Goethe, Kirchstraße 9, 396037-0.

Meinolf, Stadionstraße 22, 880203.

Overberg, Overbergstraße 37, 61451.

Katholischer Teilstandort Liebfrauen in Vorhalle, Lindenstraße 16 a, 305346.

Wesselbach, Neuer Schloßweg 15, 02334/445662-0.

Für die Anmeldung an einer Förderschule ist ein Antrag erforderlich. Folgende Förderschulen gibt es in Hagen:

Förderschulen Lernen: Friedrich von Bodelschwingh, Eugen-Richter-Straße 77-79, 335063.

Fritz Reuter, Kapellenstraße 75, 4833290.

Förderschule Sprache: Erich Kästner, Berchumer Straße 68, 81156.

Förderschule emotionale und soziale Entwicklung: Wilhelm Busch, 02334/442250.

Förderschule geistige Entwicklung: Gustav Heinemann, Franzstraße 79, 72766.