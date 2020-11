Hagen: Aldi gewinnt Klage gegen Stadt

Der Discounter Aldi hat gegen einen Bebauungsplan der Stadt Hagen geklagt - und nach einem jahrelang andauernden Streit vom Oberverwaltungsgericht (OVG) Recht bekommen. „Die Ansiedlung des Discounters können wir nicht verhindern, er hat sich das Baurecht gerichtlich erkämpft“, erklärt Martin Bleja vom Fachbereich Stadtentwicklung den Hintergrund.

Nachdem Aldi im Juni 2015 einen Bauantrag für den Neubau eines Lebensmittelmarktes mit einer Verkaufsfläche von 1200 Quadratmetern und 118 Stellplätzen an der Wehringhauser Straße stellte, weil sich der Discounter an seinem Standort vergrößern wollte, kam es zum Streit: Die Stadt lehnte den Antrag ab. Aldi klagte. Der Fall ging vor Gericht.

Einzelhandel ins Zentrum lenken

Einen ähnlichen Fall hatte es im Jahr 2015 bereits in Boele gegeben. Dort stritt Aldi mit der Stadt über eine Erweiterung des Supermarktes an der Schwerter Straße . Die Filiale sollte abgerissen und im Anschluss deutlich moderner neu gebaut werden.

Der Neubau des neuen Aldi-Marktes an der Schwerter Straße war dann erst nach einem langjährigen Rechtsstreit möglich geworden.

In diesem Fall geht es um das „Gewerbegebiet Berliner Straße“ (*siehe Info am Ende), das zu großen Teilen im Stadtbezirk Haspe, zum Teil aber in Mitte liegt. Die Stadt wollte ähnlich wie in Boele mit einem entsprechenden Bebauungsplan den Einzelhandel steuern und Ansiedlungen - wie beispielsweise von einem Discounter - verhindern.

Flächen für Gewerbe vorhalten

Die Flächen sollten vorwiegend für Gewerbebetriebe zurückgehalten werden. Denn der Rückgang des produzierenden Gewerbes habe in der Vergangenheit zunehmend zu Leerständen geführt - insbesondere Hallen -, in denen sich ohne großen Aufwand jetzt wieder großflächige Betriebe unterbringen ließen. Durch Einzelhandelsansiedlungen könnten neben der City insbesondere die Stadtteilzentren gefährdet werden, argumentierte die Stadt, die vor allem den großflächigen Einzelhandel durch den Bebauungsplan gezielt in die zentralen Versorgungsbereiche lenken wollte, in der Begründung. So geht es aus Unterlagen des OVG hervor.

Die Absage wollte das Unternehmen aber nicht auf sich sitzen lassen – Aldi klagte; und der Fall ging ans Verwaltungsgericht Arnsberg, wo die Klage zunächst abgewiesen wurde. Aldi ging jedoch in Berufung und der Fall landete schließlich beim Oberverwaltungsgericht, das den Bebauungsplan der Stadt entgegen der Auffassung des Verwaltungsgerichts letztlich für unwirksam erklärte.

Neuer Bebauungsplan in Planung

Die Stadt ist nun „dazu verpflichtet, den Bebauungsplan aufzuheben“, erklärte Bleja den weiteren Prozess. Auch in der Hasper Politik besteht nach wie vor Einigkeit darüber, dass man neue Einzelhandelsgeschäfte auf diesem Gebiet eigentlich verhindern wolle, bekräftigte der stellvertretende Bezirksbürgermeister Gerhard Romberg (CDU). Die Stadt will nun, „ein neues Einzelhandelskonzept-Gutachten entlang der Berliner Straße erstellen lassen“ und schnellstmöglich einen neuen Bebauungsplan aufstellen, kündigte Bleja in der Sitzung an.

Die Erweiterung von Aldi könne man nach dem gerichtlichen Urteil nun zwar nicht mehr verhindern, „ein entsprechender Bauantrag liegt aber bislang nicht vor“, bestätigt Stadt-Sprecher Michael Kaub, das zunächst alles beim Alten bleibt.

Aldi-Sprecherin Sarah Regenbrecht sagt auf Nachfrage nur so viel: „Im Dezember 2019 fand die Neueröffnung unseres Marktes auf dem Brandt-Gelände statt, mit der wir sehr zufrieden sind. Daher stehen derzeit die Optionen für Aldi in Haspe hausintern auf dem Prüfstand.“ Diese Prüfung werde mindestens noch bis September 2021 dauern. Daher könne man noch keine weiteren Details preisgeben.

>>> INFO: 27,6 Hektar große Fläche

Beim „Gewerbegebiet Berliner Straße“ handelt es sich um eine 27,6 Hektar große Fläche. Es wird im Norden durch die Ennepe und die S-Bahnlinie und im Süden durch die Bahnhauptstrecke Hagen-Köln begrenzt. Im Westen reicht es bis zur Hördenstraße und Straße „Im Ennepetal“. Im Osten verläuft das Gebiet entlang der Wehringhauser Straße 117 und nördlich einschließlich bis zur Tankstelle und Waschstraße.