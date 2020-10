Hagen: Ärzte beantworten Fragen zum Bluthochdruck im Video

Hagen. Nutzer Fragen, Hagener Ärzte antworten im Videoblog. Zum Auftakt geht es um Bluthochdruck. Hier erfahrt ihr, wie ihr Fragen stellen könnt,

Die WP-Stadtredaktion Hagen und die Katholische Krankenhaus gem. GmbH mit den Hagener Häusern St. Josef, St. Johannes und Elsey starten einen gemeinsamen Video-Blog für unsere Leser.

Patienten, Interessierte oder Angehörige haben die Möglichkeit, per Mail hagen-aktion@wp.de ihre Fragen zu einem bestimmten Thema per E-Mail einzureichen, die Redaktion leitet diese dann an die Mediziner der katholischen Kliniken weiter und die wiederum gehen in einem Videobeitrag, der online auf unserer Homepage www.wp.de/hagen zu sehen ist, auf die Fragen ein.

Mehr als 40.000 Hagener leiden an Bluthochdruck

Maximalversorgung mit 694 Betten Die Katholisches Krankenhaus Hagen (KKH) gem. GmbH entstand durch die Fusion des St.-Johannes-Hospital und des St.-Josefs-Hospitals in Hagen. Ab 1. Januar 2017 wurde dann noch das Krankenhaus Elsey in Hohenlimburg in die Katholische Krankenhaus Hagen gem. GmbH übernommen. Als Krankenhaus der Maximalversorgung mit 694 Betten und 19 Fachabteilungen ist das Katholische Krankenhaus das größte Krankenhaus in der Stadt Hagen.

Zum Auftakt geht es um Bluthochdruck – eine wahre Volkskrankheit, von der weltweit rund eine Milliarde Menschen betroffen sind. In Europa geht man von mehr als 150 Millionen Erkrankten aus. 24 Prozent aller Männer und 20 Prozent aller Frauen leiden an Bluthochdruck – in Hagen also rund 22.000 Männern und 20.000 Frauen.

Direkt Symptome, mit denen sich die Erkrankten konfrontiert sehen, sind Kopfschmerzen, Müdigkeit, Abgeschlagenheit und Leistungsmangel. Noch gravierender allerdings können die Folgen von Bluthochdruck sein: Herzinfarkt, Schlaganfall, Hirnblutung, Nierenversagen, Sehverschlechterung oder Beinarterienverschlüsse.

Weitere Risikofaktoren verschlimmern den Verlauf

Dabei, so sagen die Experten der katholischen Kliniken, müsse Bluthochdruck immer mit Blick auf mögliche weitere Risikofaktoren gesehen werden. Dazu zählten Diabetes mellitus, Rauchen, Fettstoffwechsel-Störungen, Bewegungsmangel, Übergewicht, Stress oder erbliche Vorbelastungen.

Anfangs werde die Krankheit oft gar nicht als solche erkannt. Nach längerem Verlauf ohne Behandlung drohen allerdings Schädigungen von Organen.

Hausärzte sind die ersten Ansprechpartner

Ein erster Ansprechpartner für Betroffene ist in der Regel der Hausarzt. Als Therapie-Option kommt zunächst eine Änderung des eigenen Lebensstils in Betracht. Helfen können aber auch Medikamente. In seltenen Fällen bieten sich Operationen oder implantierbare Therapiegeräte an.

Als Experte beantwortet Dr. Gisbert Gehling, Leiter der Klinik für Kardiologie, Ihre Fragen, liebe Leser. Bereits seit 2004 ist Gehling Chefarzt an der Hagener Klinik. Er ist Facharzt für innere Medizin und Kardiologie. Zuvor war er an der Uniklinik Erlangen/Nürnberg sowie an der Klinik Siegen als leitender Oberarzt tätig.