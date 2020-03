Der Konrad-Adenauer-Ring in Haspe musste nach einem Unfall voll gesperrt werden.

Polizei Hagen: Opel schleudert auf Adenauer-Ring in Gegenverkehr

Hagen. Der Konrad-Adenauer-Ring in Hagen-Haspe musste nach einem Unfall voll gesperrt werden. Ein Opel schleuderte in den Gegenverkehr.

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr auf dem dem Konrad-Adenauer-Ring in Haspe gekommen. Ein 78-jähriger Mann missachtete mit seinem Opel aus noch ungeklärter Ursache eine rote Ampel.

Er kollidierte zunächst mit einem in gleicher Richtung stehenden Dacia eines 63-Jährigen und schleuderte über eine Verkehrsinsel. Auf der Gegenfahrbahn kam es zu Kollision mit zwei wartenden Fahrzeugen, einem Hyundai und einem weiteren Dacia. Zum Stehen kam der Opel an einer Straßenlaterne an der Gegenfahrbahn.

Sachschaden liegt bei rund 30.000 Euro

Der Fahrer verletzte sich und kam ebenso in ein Krankenhaus wie die 51-jährige Hyundai-Fahrerin. Die beiden Dacia-Fahrer verletzten sich leicht und suchten selbstständig einen Arzt auf.

Der Opel und der Dacia auf der Gegenfahrbahn mussten durch einen Abschleppwagen geborgen werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen dazu aufgenommen, wie es zum Unfall kam.