Hagen: 89-Jährige Autofahrerin nimmt Motorrad die Vorfahrt

Eine 89-Jährige hat beim Abbiegen einem Motorradfahrer die Vorfahr genommen. Der 63-Jährige versuchte noch auszuweichen, stürzte aber und verletzte sich leicht.

Zu dem Unfall kam es am Sonntag im Lennetal. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei war gegen 15.30 Uhr eine 89-Jährige in ihrem Opel auf der Buschmühlenstraße in Richtung Dolomitstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Industriestraße wollte sie nach links abbiegen.

62-Jähriger stürzt mit Motorrad auf die Straße

Zu diesem Zeitpunkt fuhren zwei Motorradfahrer die Dolomitstraße in Richtung Buschmühlenstraße entlang. Die Frau zog heraus und nahm den Motorradfahrern die Vorfahrt.

Ein 63-Jähriger versuchte, mit seiner Moto Guzzi noch zu bremsen und auszuweichen. Dies gelang ihm jedoch nicht. Der Pkw und das Motorrad berührten sich, und der Dortmunder kam zu Fall. Dabei verletzte er sich leicht. Es entstand ein Schaden von zirka 2000 Euro.

Wie genau es zum Unfall kam, ermittelt jetzt das Verkehrskommissariat. Ob die Frau die Motorradfahrer übersah, ist noch unklar.