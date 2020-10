Hagen: 83-Jährige schwebt nach Wohnungsbrand in Lebensgefahr

Hagen-Priorei. Die Feuerwehr rettete die bewusstlose 83-jährige Frau aus ihrer brennenden Wohnung. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Nach einem Brand in einer Dachgeschosswohnung in Priorei schwebt eine 83-jährige Hausbewohnerin in Lebensgefahr. Die beim Eintreffen der Feuerwehr bereits bewusstlose Frau musste von einem Trupp, der unter Atemschutz ins Haus ging, aus ihrer Wohnung gerettet werden. Die Frau wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Zustand ist nach Informationen dieser Zeitung kritisch.

Es waren dramatische Szenen, die sich am Mittwochnachmittag in Priorei in der Straße „Oberkattwinkel“ zugetragen haben: Eine Passantin hatte Anwohner während eines Spaziergangs in der Straße auf den aufsteigenden Rauch aus einem Wohnhaus aufmerksam gemacht. Die Anwohner verständigten umgehend Polizei und Feuerwehr. „Zwei Löschzuge der Berufsfeuerwehr sowie der Löschzug Dahl sind umgehend zum Einsatzort ausgerückt“, erklärt Sprecher Dennis Hoff auf Nachfrage.

Anwohner starten Rettungsversuch

Einige Anwohner hatten in der Zwischenzeit sogar versucht, die 83-jährige gehbehinderte Frau aus ihrer Wohnung zu retten, schafften es nach Informationen dieser Zeitung aber nicht, die Tür aufzubekommen. Bereits beim Eintreffen der Einsatzkräfte war eine massive Rauchentwicklung zu erkennen. Zwei Trupps der Feuerwehr rückten dann umgehend unter Atemschutz und Vollmontur in die Wohnung vor. Dort begrenzte sich der Brand auf ein Zimmer. „Es gab zudem eine starke Rauchentwicklung. Die ältere Dame war beim Auffinden nicht ansprechbar, konnte durch die Einsatzkräfte dann zum Glück aber schnell aus ihrer Wohnung getragen und gerettet werden“, so Hoff weiter. Die Dachgeschosswohnung der 83-Jährigen ist nach dem Brand durch die starke Verrauchung und die Folgen des Feuers unbewohnbar.

Kriminalpolizei ermittelt

Die Prioreier Straße wurde für die Dauer der Rettungsmaßnahme gesperrt. Gegen 16 Uhr waren die Nachlöscharbeiten weitestgehend abgeschlossen und die Straße für den Verkehr wieder freigegeben.

Jetzt hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen zum Brand aufgenommen. Wie die Leitstelle der Polizei mitteilte, kann es jetzt durchaus einige Tage dauern, bis die Brandursache feststeht. Zunächst müssen vor Ort Zeugen befragt und Spuren gesichert werden. Der Fall wird jetzt vom entsprechenden Fachkommissariat bearbeitet.