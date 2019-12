Die Polizei in Hagen ermittelt nach dem Überfall in den Elbershallen..

Hagen. Ein 64-Jähriger Mann ist nachts in den Elbershallen überfallen und schwer verletzt worden. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Hagen: 64-Jähriger in Elbershallen überfallen und verletzt

Am Sonntag hielt sich der 64-Jähriger gegen 6 Uhr in der Nähe der dortigen Diskothek auf. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei erschienen zur selben Zeit zwei Männer. Diese sprachen den Hagener an und schlugen ihm kurz darauf mit der Faust in sein Gesicht. Anschließend rissen sie ihrem alkoholisierten Opfer die Jacke vom Körper und und flüchteten mit einer geringen Menge an Bargeld in Richtung Kino.

Täter hatte auffälligen Bart

Der 64-Jährige konnte einen der Täter beschreiben: Er war etwa 1,85 Meter groß, zwischen 25 und 30 Jahren alt und hatte ein südländisches Erscheinungsbild. Er hatte eine sportliche Figur, trug eine gelbe Jacke, eine Jeans und eine Kapuze über dem Kopf. Auffällig war auch ein kurzer, schwarzer und U-förmig geschnittener Bart über Wangen und Kinn. Der 64-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Kripo sucht jetzt nach Zeugen. Hinweise zu dem Täter oder seinem Aufenthaltsort werden unter 02331/986-2066 entgegen genommen.