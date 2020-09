Hagen: 34.000 Menschen durch Corona von Kurzarbeit betroffen

Hagen. 34.000 Arbeitnehmer sind potenziell von Kurzarbeit betroffen in Hagen. Eine erste Belebung gibt es dennoch auf dem Arbeitsmarkt.

Anzeichen einer Herbstbelebung prägen den Arbeitsmarkt in der Stadt Hagen im September. Die Folgen von Corona gehen zurück. Die Zahl der Arbeitslosen sank um 310 oder 2,4 Prozent auf 12.524. Die Arbeitslosenquote verringerte sich um 0,3 Punkte auf 12,3 Prozent. Auch der Vorjahresabstand ist etwas kleiner geworden, aber nach wie vor beträchtlich: Vor genau zwölf Monaten gab es an der Volme 2085 Arbeitslose weniger, die Quote lag bei 10,4 Prozent. „Erstmals seit einem halben Jahr sinkt die Arbeitslosigkeit. Erfahrungsgemäß ist der September der beste Monat im ganzen Jahr, doch wird die aktuelle Belebung natürlich nicht die coronabedingten Verwerfungen seit März kompensieren können“, so Katja Heck,Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Hagen. „Das gute Signal besteht insbesondere darin, dass mehr Menschen eine Beschäftigung aufgenommen haben. Und bei den Neuanzeigen von Kurzarbeit gibt es keinen auffälligen Anstieg mehr. Die Abrechnung des bereits enorm hohen Bestandes bleibt trotzdem noch für längere Zeit eine große Herausforderung.“

Arbeitslosigkeit ging in Arbeitslosenversicherung und Grundsicherung zurück

Die Agenturchefin hat ein wichtiges Anliegen:„Der Ausbildungsmarkt läuft noch auf Hochtouren, hat sich in diesem Jahr also um rund zwei Monate verzögert. Die letzten Entscheidungen fallen in diesem Jahr eher im Dezember, also Chancen noch auf allen Seiten. Jugendliche und Unternehmen sollten sich melden. Eine coronabedingte Lücke bei der Ausbildung können wir uns nicht leisten.“ Im September ging die Arbeitslosigkeit in Hagen sowohl in der Arbeitslosenversicherung als auch in der Grundsicherung spürbar zurück. 3634 waren Kunden der Arbeitsagentur (101 oder 2,7 Prozent weniger als im Vormonat) und 8890 wurden durch das Jobcenter Hagen betreut (209 oder 2,3 Prozent weniger). Außer bei den Langzeitarbeitslosen war die Entwicklung für fast alle Zielgruppen in beiden Rechtskreisen günstig, besonders für ältere Menschen und mit ausländischem Pass.

Schwerpunkte lagen diesmal bei den Personaldienstleistern mit 139 gemeldeten Stellen

Mit 330 neuen Stellen wurden gegenüber dem Vormonat 45 oder 15,8 Prozent mehr gemeldet als im schwachen August. In Relation zum Vorjahresmonat war dies jedoch immer noch ein Rückgang um 154 Stellen oder 31,8 Prozent. Die Schwerpunkte lagen im September bei Personaldienstleistern (139 neu gemeldete Stellen), im Gesundheitswesen (50), der öffentlichen Verwaltung (31), dem Handel (24) und dem verarbeitenden Gewerbe (14).

Weitere zehn Hagener Unternehmen meldeten Arbeitsausfälle für 345 Personen an

Weitere zehn Hagener Unternehmen meldeten Arbeitsausfälle für 345 Personen an. Seitdem Beginn des Shutdowns gab es damit in der Volmestadt über 2000 Anzeigen aus nahezu allen Branchen für 34.000 potenziell betroffene Arbeitnehmer. Im gesamten Bezirk, also inklusive Ennepe-Ruhr-Kreis, waren es über 5400 Anzeigen für mehr als 80.000 Personen. Für April, dem Monat mit der stärksten Kurzarbeit-Zuwachsrate, liegen inzwischen Hochrechnungen zur effektiven Inanspruchnahme für die Stadt Hagen vor. Danach wurde für den ersten vollständigen Monat nach Beginn der Coronaphase Kurzarbeitergeld an 1275 Betriebe für rund 18.600 Arbeitnehmer tatsächlich ausgezahlt.