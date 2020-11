Hagen: 24 Weihnachtsfreuden wandern in einen Adventskarton

Hagen. Was Petra Wiesendt unter einem „Adventskalender mal anders herum“ versteht und wer davon profitiert.

Die Aktion erinnert ein wenig an „Weihnachten im Schuhkarton“. „Richtig, wobei wir bedürftige Menschen und Tiere ausschließlich in Hagen unterstützen und unsere Aktion ,Weihnachtsfreude’ eher als einen ,Adventskalender mal anders herum’ sehen“, erklärt Petra Wiesendt. Im vergangenen Jahr hatte die Hasperin die Idee, mal nicht jeden Tag ein Türchen eines Adventskalenders zu öffnen und eine Kleinigkeit herauszunehmen, sondern stattdessen täglich ein kleines Geschenk in einen Karton zu packen und diesen dann Bedürftigen zukommen zu lassen. Die Aktion „Weihnachtsfreude“ war geboren.

Mann und Sohn unterstützen Projekt

Auch in diesem Jahr stemmt Petra Wiesendt (unterstützt wird sie von ihrem Mann Klaus und ihrem Sohn Steffen) wieder die Benefizaktion und hofft auf viele Mitmacher.

Rückblick: „Im vergangenen Advent war richtig viel zusammen gekommen“, erzählt die 56-Jährige stolz, „unsere Garage war rappelvoll.“ Über 100 Leute seien an den zwei Annahmetagen, die sie angeboten hatte, gekommen, um ihre Adventskartons bei ihr abzugeben.

Zwei Annahmetage im Dezember Spender können ihre Adventskartons am Freitag, 18. Dezember , von 12 bis 18 Uhr, und am Samstag, 19. Dezembe r , von 10 bis 16 Uhr in der Garage der Familie Wiesendt abgeben. Die Adresse lautet Im Teitlande 12. Gegenüber befindet sich der Parkplatz des Freibad Hestert .

Was sich eignet, um als Weihnachtsgabe in den Karton zu wandern? „Vom Päckchen Tee über Konserven bis hin zu Nudeln“, sagt sie, „natürlich sollte es sich bei Lebensmitteln um Produkte handeln, die lange haltbar sind. Aber auch Hygieneartikel, Kerzen, Gesellschaftsspiele oder eine Dose Hunde- oder Katzenfutter würden wir gern verteilen.“ Es müssten auch nicht zwingend 24 Präsente sein, die die Mitmachenden besorgen, „ich fand die Assoziation zu einem Adventskalender einfach so schön“, sagt Petra Wiesendt.

Eine Bitte hat sie allerdings an die Spender: „Bitte bringen Sie uns keine ausgediente Weihnachtsdeko und auch keinen Sperrmüll.“

Drei Hilfseinrichtungen werden unterstützt

Wer in diesem Jahr mit den Adventskartons bedacht werden soll? Lebensmittel und Pflegeartikel werden an die Hagener Tafel der Caritas übergeben, Spielzeug und Kinderkleidung an den Kinderschutzbund und Tierfutter und -zubehör an die Hagener Tiertafel.

„Im letzten Jahr haben wir auch drei Hilfseinrichtungen bedacht und zu jeder haben wir kurz vor Weihnachten dann zwei Autoladungen Kartons gebracht“, blickt Petra Wiesendt gern zurück und betont, dass es sich bei der Aktion „Weihnachtsfreude“ um ein reines Familienprojekt handele. Die Spender seien übrigens nicht nur aus ihrem Quartier gekommen, unterstreicht die Hasperin, sondern aus ganz Hagen und auch aus Breckerfeld.