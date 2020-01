Hagen. Erwischt: Die Polizei Hagen hat einen 19-Jährigen angehalten. Der junge Mann war betrunken und hat keinen Führerschein.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hagen: 19-Jähriger betrunken und ohne Führerschein

Einen 19-Jährigen, der in Hagen unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein unterwegs war, hat die Polizei in der Nacht zu Samstag aus dem Verkehr gezogen. Polizeibeamten war der VW des jungen Mannes gegen 3.15 Uhr an der Schwerter Straße aufgefallen.

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 19-jährige Fahrer alkoholisiert war. Ein Test verlief positiv. Einen Führerschein konnte der junge Autofahrer auch nicht vorweisen. Er musste die Polizei zur Blutprobenentnahme begleiten. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren.