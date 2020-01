Hagen/Dortmund. Die 18-Jährige aus Hagen, die sich als Prostituierte ausgegeben und Freier überfallen haben soll, sitzt weiter in Haft. Die Polizei sucht Opfer.

Hagen: 18-Jährige wohl auch selbst gewalttätig gegen Freier

Im Fall der 18-Jährigen Hagenerin, die sich als Prostituierte ausgegeben und mit zwei Komplizen potenzielle Freier ausgeraubt haben soll, sucht die Polizei weitere mutmaßlich Opfer. Zudem ist bekannt geworden: Die junge Frau, die weiter in Untersuchungshaft sitzt, soll auch selbst Gewalt gegenüber den Freiern angewendet haben, nicht nur ihre Komplizen.

Rückblende: Am Vormittag des 30. Dezembers war es in Boele an der Hagener Straße zur Aufregung gekommen. Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei verhaftete die 18-Jährige und einen 23-jährigen Mann. Ein weiterer 23-Jähriger wurde kurz darauf nicht weit entfernt von der Wohnung festgenommen.

In ganz normalem Kleinanzeigen-Portal Liebesdienste angeboten

Die erst 18 Jahre alte Hagenerin soll auf einem ganz normalen Kleinanzeigen-Portal im Internet ihre Liebesdienste angeboten haben. Und zwar für bis zu 400 Euro. Zahlreiche Männer sollen darauf eingegangen sein. Doch nachdem sie das Geld an sich genommen hatte, aber bevor es zu dem eigentliche Akt kam, soll die 18-Jährige die Männer - mal in Hotels, mal in Privatwohnungen – unter die Dusche geschickt haben. Währenddessen soll sie sie dann bestohlen haben.

Einer der beiden 23 Jahre alten Männer, die ebenfalls festgenommen worden waren, soll ihr in der Nähe zur Seite gestanden haben – und bei Problemen auch handgreiflich gegenüber den Männern geworden sein. In zwei Fällen erlitten die potenziellen Freier schwere Verletzungen. Der dritte Verdächtige fungierte wohl als Fahrer.

Bislang 15 Männer in verschiedenen Städte betroffen

„Nach aktuellem Stand sind mindestens 15 Männer in verschiedenen Städten betroffen“, so die Polizei in Dortmund. Die Ermittler gehen allerdings von einer Vielzahl weiterer Opfer aus. Sie bitten weitere geschädigte Männer sich bei der Polizei unter 0231/132-7441 zu melden.