Nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung eines Paares in Haspe, musste am Wochenende die Frau für zehn Tage die Wohnung räumen.

Polizei Häusliche Gewalt in Hagen: Frau muss Wohnung räumen

Nach einem Fall häuslicher Gewalt in Haspe hat die Polizei verfügt, dass die Frau für zehn Tage die Wohnung verlassen muss. In der Nacht zum Samstag war es bei dem einschlägig bekannten Paar erneut zu Streitigkeiten mit dem Lebensgefährten gekommen. Dabei trat die Frau ihren Partner vor die Hand, so dass er leicht verletzt wurde. Es kam zu einem Gerangel, bei dem auch die Frau Blessuren davontrug. Beide standen deutlich unter Alkoholeinfluss.

Eine hinzugerufene Polizeistreife sprach gegen die Frau eine zehntägige Wohnungsverweisung aus. Da sie sich hiergegen widersetzte und versuchte, wieder in ihre Wohnung zu gelangen, musste sie in Gewahrsam genommen werden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen die Frau.