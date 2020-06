Gute Nachrichten: Familienfreibad Hengstey öffnet wieder

Hagen. Das Hengstey-Freibad kann ab Montag wieder öffnen - allerdings mit strengen Auflagen. Was Hagener für einen Besuch wissen müssen.

Nach der Öffnung des Freibades Hestert und des Sportbereichs im Westfalenbad wird ab kommenden Montag, 15. Juni, das Familienbad Hengstey geöffnet. Das aufgrund der Coronakrise behördlicherseits geforderte Infektions- und Zutrittskonzept orientiert sich am für das Freibad Hestert bestehendem Konzept, dass sich inzwischen bewährt hat. Unter anderem gibt es eine Einlassbeschränkung, sodass nur maximal 650 Badegäste gleichzeitig in das Freibad dürfen.

Zwei-Schicht-Betrieb

An den normalen Wochentagen ist das Bad in der Zeit von 13 bis 19 Uhr durchgehend geöffnet. An Wochenenden, in den Schulferien sowie an gesetzlichen Feier- und Brückentagen gelten wie im Freibad Hestert sogenannte „2-Schichten-Badetage“, um möglichst vielen Menschen das Freibadvergnügen zu ermöglichen.

Das heißt: Die ersten 650 Badegäste können in der Zeit von 10 bis 14 Uhr in das Bad. Danach wird es für eine Stunde geschlossen und für die folgende Schicht vorbereitet. Die zweiten 650 Badegäste haben dann in der Zeit von 15 bis 19 Uhr die Möglichkeit zum Schwimmen.

Kontaktdaten zur Verfügung stellen

Weitere Regelungen: Die Besucher müssen ihre Kontaktdaten zur Verfügung stellen, die unter Wahrung der Vertraulichkeit gesichert und nach vier Wochen wieder vernichtet werden. Der vorgeschriebene Mindestabstand von 1,5 Metern ist immer einzuhalten. In allen geschlossenen Räumen, auf den Wegen von und zu den Parkplätzen, im Kassenbereich sowie beim Aufenthalt in den Umkleidekabinen ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Die Sammelumkleiden sind geschlossen, die Anzahl der Duschen und Umkleideschränke reduziert. Gastronomieangebote entsprechen den behördlichen Anforderungen. Das Abstandsgebot gilt ausdrücklich auch in den Schwimmbecken; teilweise werden entsprechende Leinen zur räumlichen Abgrenzung eingehängt, um die Einhaltung der notwendigen Distanz zwischen den Schwimmern zu erleichtern. Ein Aufenthalt im Beckenumgangsbereich ist nicht gestattet.

Wasserattraktionen außer Betrieb

Die Wasserattraktionen in allen Becken sind außer Betrieb. Die Nutzung der Rutsche kann nur durchgängig gewährt werden, wenn das Abstandsgebot durch die Besucher eingehalten wird. Eltern müssen grundsätzlich für den Mindestabstand zwischen den Kindern sorgen und im Bereich des Planschbeckens zusätzlich eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Auf der Liegewiese ist ein Mindestabstand von zwei Metern einzuhalten, Gruppenbildung ist untersagt.

Die geltenden Eintrittspreise bleiben unverändert bestehen. Die genannten Aufenthaltszeiten sind unbedingt einzuhalten, da ansonsten recht hohe Nachzahlungen erforderlich werden. Saisonkarten werden in diesem Jahr aufgrund der Rahmenbedingungen nicht angeboten. Die detaillierten Auflagen sind im Internet unter www.hagenbad.de zu finden.