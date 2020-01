Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Grundstücke zwischen 375 und 690 Quadratmetern

Die Stadt Breckerfeld hat für das Neubaugebiet Klevinghauser Straße unlängst eine erste Planung vorgestellt.

Daraus geht hervor, dass die Grundstücksgrößen zwischen 375 und 690 Quadratmetern liegen.

Neben Grünflächen soll es im Zentrum des neuen Baugebiets einen Spielplatz geben.

Wie hoch genau der Preis pro Quadratmeter liegt, steht noch nicht fest. Allerdings zeichnet sich ab, dass der Preis höher sein wird als am Heider Kopf. Hier wurden die ersten Häuser 2003 gebaut.

Das neue Gebiet selbst, das über den jetzigen Friedhofsparkplatz erschlossen wird, wird sich in zwei Teilbereiche gliedern.

Die beiden Teile sind über eine Straße miteinander verbunden.

Der nördliche Teil in Richtung Sport- und Freizeitanlage wird über einen Ring erschlossen. Dazu gibt es ein Netz an Fußwegen.

Die Grundstücke sind größtenteils so ausgerichtet, dass die Gärten in Richtung Süden und Südwesten liegen.

Eine Informationsveranstaltung zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Nördlich Klevinghauser Straße“ sowie zur Änderung des entsprechenden Flächennutzungsplanes findet am am Mittwoch, 29. Januar, 19 Uhr in der Feuer- und Rettungswache, Langscheider Straße 5, statt.