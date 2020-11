Rund 80 Strohballen stehen am Tücking lichterloh in Flammen. Die Feuerwehr ist mit 20 Einsatzkräften vor Ort.

Feuerwehr Gleich drei Feuerwehreinsätze in Hagen-Haspe

Hagen-Haspe. Zu drei Einsätzen musste die Hagener Feuerwehr ausrücken. Die Brände fanden alle in Haspe statt.

Eine anstrengende Nacht beziehungsweise ein stressiger früher Morgen für die Hagener Feuerwehr: Am Freitag, 13. November, standen kurz nach Mitternacht etwa 80 gestapelte Strohballen in der Tückingstraße in Flammen.

Ein 35-jähriger Zeuge hatte den Brand bemerkt, als er mit dem Auto in Richtung Haspe gefahren war. Der Mann hat bis auf die brennenden Strohballen jedoch keine verdächtigen Beobachtungen gemacht. Die Löscharbeiten wurden von der Feuerwehr Hagen übernommen. Die Polizei musste die Straße für die Dauer des Einsatzes sperren. Wie es zu dem Brand der Strohballen gekommen ist und ob es sich um eine Brandstiftung handelt, ist Bestandteil der Ermittlungen der Polizei Hagen.

Außerdem brannte gegen 3 Uhr in der Büddingstraße in Haspe ein Papiercontainer. Um 5 Uhr wurde die Feuerwehr dann schließlich auch noch in die Neue Straße gerufen, wo Grünschnitt auf dem Areal eines Schrotthändlers brannte.