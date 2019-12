Zurstraße. Geselligkeit und generationenübergreifender Zusammenhalt prägen den MGV Bergeshöh. Am Samstag tritt der Chor in Breckerfeld auf.

Generationenprojekt: Bergeshöh gibt Konzert in Breckerfeld

Fangen wir mal mit einem der jüngsten an. Weil jener junge Mann, der gerade noch mal mit einem Schluck Pils die Stimme ölt, doch irgendwie für etwas steht, was diesen Männergesangsverein von so vielen anderen unterscheidet. Es fehlt nicht am Nachwuchs. „Mein Vater singt hier, mein Bruder singt hier und zwei meiner Onkel auch“, sagt Simon Hahn, „ich bin mit zwei Freunden dazugestoßen und hängen geblieben.“

Der MGV Bergeshöh Zurstraße hat also einen gewissen Klebe-Effekt. Weil hier noch vieles passt – die Balance aus Singen und Geselligkeit, das Zusammengehörigkeitsgefühl auch über Generationen hinweg, diese Mischung aus Spaß und Anspruch.

Eine gnadenreiche Zeit für den MGV Bergeshöh

Und so unterbricht Heinz Martin Schmitz immer wieder die Probe zum Weihnachtskonzert „Oh du gnadenreiche Zeit“, um die stimmgewaltigen Männer aus Zurstraße für einen kurzen Blick innehalten zulassen und dann zu korrigieren.

„Oh du gnadenreiche Zeit“ – der Titel, mit dem der Auftritt in der Evangelischen Jakobuskirche Breckerfeld am Samstag, 14. Dezember, überschrieben ist, steht irgendwie stellvertretend für die Befindlichkeiten im Chor. Es ist eine gnadenreiche Zeit, die sie gerade gemeinsam erleben. Weil ihr Chor noch genug Sänger für eigene Konzerte und eigene Auftritte zusammenbekommt. Männer, die Spaß haben an dem, was sie tun.

Musikalischer Anspruch ist einer der Erfolgsgaranten

Proben seit Anfang des Jahres für das Weihnachtskonzert: die Männer des MGV Bergeshöh. Foto: Jens Stubbe

Zum Beispiel Joachim Ham, der nicht nur singt, sondern sich auch noch im Vorstand engagiert. „Und das hat auch damit zu tun, dass wir einen gewissen musikalischen Anspruch haben“, sagt Ham, „wir haben mit Heinz Martin Schmitz einen hervorragenden Dirigenten. Das Paket passt. Letztlich zieht es eben immer wieder auch Sänger anderer Chöre zu uns.“ Beispiel: Weil der MGV Eintracht selbst nicht mehr alle Stimmen besetzen konnte, hat er sich nach 130 Jahren aufgelöst. Zwei Mitglieder immerhin machen in Zurstraße weiter.

In jenem Dorf, das die Bewohner auch als solches empfinden – und zwar in seiner klassischsten Form. „Zurstraße“, sagt Günther Hahn, „zeichnet sich eben durch seinen besonderen Charakter aus. Man kommt hier zur Probe, kennt die Menschen, man quatscht, jeder erzählt seine Geschichten, man singt, und man probt für die Auftritte.“ Einmal in der Woche, immer dienstagabends im Veranstaltungsgebäude an der Waldbauer Straße.

Anerkennung für Auftritte und Konzerte

Dazu kommen eben Auftritte und Konzerte, bei denen die Herren der singenden Schöpfung durchaus Anerkennung ernten. „Man merkt, dass die Menschen uns gerne zuhören. Diese Bestätigung tut uns gut“, sagt Joachim Ham. „Obwohl das Singen für uns ein Hobby ist, arbeiten wir gemeinsam daran, immer besser zu werden.“

Immerhin: 39 Sänger bringt der MGV Bergeshöh im Optimalfall auf die Bühne oder auf den Platz. Was den Verdacht nahe legt, dass bei so vielen Beteiligten nicht nur Naturtalente am Werke sind. „Dass sich jemand, der vielleicht nicht jeden Ton trifft, ein bisschen zurücknimmt“, sagt Joachim Ham mit einem Augenzwinkern, „auch das gehört bei uns dazu. Auch das macht unsere Gemeinschaft letztlich aus.“

Mit Begleitung an der Orgel

Heinz Martin Schmitz leitet den MGV Bergeshöh Zurstraße. Foto: Jens Stubbe

„Halleluja – freut euch, der Herr ist nah“ klingt es aus den Kehlen. Und Claus Fabienke, dem es beim Weihnachtskonzert zukommt, die Sänger zu begleiten, haut in die Tasten. „Dieses Konzert in der Jakobuskirche“, sagt Ham, „ist für uns schon etwas ganz Besonderes. Das ganze Jahr über haben wir darauf hin geprobt.“

„Halleluja – freute euch, der Herr ist nah“ – so nah wie das Konzert eines außergewöhnlichen Chore – am Samstag um 16 Uhr in der Evangelischen Jakobus-Kirche zu Breckerfeld.