Gegen den Trend: Ausleihen in Bücherei Hohenlimburg konstant

Fünf Jahre ist es her, seit die Stadtteilbücherei vom Langenkamp an die Stennertstraße umgezogen ist. Einen neuen Raum zu finden, gestaltete sich damals als schwierig – und wie sieht es heute aus? Wie hat sich der Standort entwickelt, wo gibt es Nachholbedarf und welche Neuerungen sind geplant?

Aktuell heißt das Motto für Charlotte Lehmann: Weiter so. Seit vier Jahren leitet sie die Büchereien in Haspe und Hohenlimburg, mit der Entwicklung des Standortes zeigt sie sich sehr zufrieden. „Die Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene werden sehr gut angenommen“, so Lehmann. Im Schnitt gebe es rund 20 Besucher pro Angebot – vom Bilderbuchtheater für Kinder bis zum Seniorenvorlesen. Ein Ausreißer nach oben war daneben die Info-Veranstaltung zum Thema Vorsorge-Vollmacht, zu der knapp 50 Besucher kamen. „Da wurde es langsam eng in den Räumen.“

Es sind auch Info-Veranstaltungen wie diese, die in den kommenden Jahren gezielt weiter angekurbelt werden sollen. Denn im Schnitt leihen die Menschen deutschlandweit weniger Bücher aus, eine Folge des veränderten Medienkonsums mit Smartphone, Tablet und Internet. In dieser digitalen Welt müssen die Büchereien ihren Platz im Alltag der Menschen neu finden und gehen dafür den Weg etwa über Veranstaltungen und neue Aufenthaltsqualität – um als „dritter Ort“ neben Arbeit und Zuhause attraktiv zu werden. „Heute treffen sich Jugendgruppen etwa auch in der Bücherei, um Referate vorzubereiten – das wurde früher kaum gemacht“, so Lehmann. Auch, dass die Volkshochschule ihre Kurse unter anderem in den Räumen der Hohenlimburger Bücherei anbietet, gehe auf diese neue Ausrichtung zurück.

Ausleihen bleiben konstant

Interessant in dem Zusammenhang: Im Vergleich zum bundesweiten Trend sowie den Standorten in Haspe und an der Springe sind die Ausleihen in Hohenlimburg weitestgehend konstant geblieben. Hohenlimburg läuft quasi noch gegen den Trend. Woran liegt das?

„Ich vermute, es hat mit der Bevölkerungsstruktur zu tun“, verweist Lehmann auf das weitestgehend bürgerliche, traditionelle Milieu vor Ort. Der Wandel hin zum „dritten Ort“ laufe aber auch hier bereits erfolgreich an, „wie etwa die gut besuchten Veranstaltungen zeigen.“

Dass diese zunehmend interessant werden, zeigen die steigenden Besucherzahlen: Während im ersten Jahr nach dem Umzug 2015 insgesamt knapp 13.900 Besucher in die Stadtteilbücherei kamen, waren es im vergangenen Jahr knapp 15.700 Besucher (abschließende Zahlen für 2019 liegen noch nicht vor). Auch eine Folge der besseren Lage, ist Charlotte Lehmann überzeugt. „Im Gegensatz zum Langenkamp sind wir an der Stennertstraße nun näher am Ortskern.“ In Kombination mit der angrenzenden Sparkasse und den Parkplätzen vor dem Gebäude und im Weinhof eine attraktive Lage.

Neben den guten Nachrichten gibt es aber auch Baustellen im Angebot, die Lehmann künftig angehen will. „Die Zusammenarbeit mit den Schulen läuft noch schwerfällig“, will sie künftig mehr Kooperationsprojekte einleiten. „Außerdem bieten wir in Hohenlimburg noch zu wenig für Schüler und Studenten an.“

Um dem entgegenzuwirken, sei Ende 2019 bereits ein Computer angeschafft worden, auf dem alle Programme zur Verfügung stehen, um Bewerbungen zu schreiben. „Gerade für Schüler der höheren Klassen ist das sicher interessant.“

Kurze Wege zum Förderverein

Was dagegen bereits gut läuft, sind die Kooperationen mit dem Gymnasium Hohenlimburg. Auch deshalb, weil Schulleiterin Britta Auerbach zugleich Vorsitzende des Fördervereins „Hohenlimbuch“ ist. „Die Wege sind da kurz“, sagt Auerbach. Sie hebt besonders die Arbeit der vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter der Bücherei hervor. „Sie sind das Herz des Fördervereins, wir brauchen diese Mitglieder.“ Für die Zukunft ist der Auftrag für sie klar: „Die Stadtteilbücherei ist ein Ort, an dem man sich wohlfühlen kann. Unser bestreben ist es, diesen Ort weiter zu erhalten – und wir werben dafür, dass die Leute einfach mal hingehen.“