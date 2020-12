Festnahme Frau in Hagen ertappt Einbrecherinnen an ihrer Balkontür

Hagen. Eine Hagenerin stand plötzlich in ihrer Wohnung zwei fremden Frauen gegenüber. Sie wollten gerade einen Einbruch verüben. Dann kam die Polizei.

Zwei sehr junge Einbrecherinnen machte die Hagener Polizei am Mittwochnachmittag dingfest. Sie wurden von einer Frau auf frischer Tat ertappt.

Die Hagenerin (55) war gegen 14.10 Uhr in ihre Wohnung in der Beethovenstraße zurückgekehrt. Sie wurde stutzig, da sie Geräusche im Wohnzimmer vernahm, obwohl eigentlich niemand anwesend sein sollte.

An der Balkontür erblickte sie zwei junge Frauen, die offenbar versuchten, in die Wohnung einzubrechen. Eine der beiden hielt einen Schraubendreher in der Hand, die andere kniete neben ihrer Kumpanin. Das Glas der Tür war bereits zersprungen.

Als die Einbrecherinnen die Hagenerin sahen, sprangen sie von dem niedrigen Balkon und ergriffen die Flucht. Eine Streifenwagenbesatzung konnte beide anhand der guten Personenbeschreibung wenig später in der Nähe antreffen und stellen. Die Frauen führten keinerlei Ausweisdokumente, dafür aber Einbruchswerkzeug mit sich.

Da sie keinen festen Wohnsitz in Deutschland vorweisen konnten, nahmen die Beamten sie vorläufig fest. Jetzt wird ermittelt, um wen es sich bei den Einbrecherinnen handelt und ob die Angaben, die die jungen Frauen über ihr Alter machten, der Wahrheit entsprechen.

Der Sachschaden an der Balkontür wird auf über 1000 Euro geschätzt.